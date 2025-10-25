Перебої з напругою викликали затримки приміських поїздів: де і на скільки

Перебої з напругою викликали затримки приміських поїздів з Чернігівщини та Сумщини, повідомили у суботу в Укрзалізниці, пише УНН.

