Перебої з напругою викликали затримки приміських поїздів: де і на скільки
Київ • УНН
Приміські поїзди з Чернігівщини та Сумщини курсують із затримками до 1,5 годин через коливання напруги в мережі. Зокрема, поїзд №6913 Ніжин – Київ-Волинський затримується на 40 хвилин, а №6542 Алтинівка – Неплюєве – на 1,5 години.
Перебої з напругою викликали затримки приміських поїздів з Чернігівщини та Сумщини, повідомили у суботу в Укрзалізниці, пише УНН.
Через коливання напруги в мережі приміські поїзди з Чернігівщини та Сумщини курсують із затримками до 1 години
За даними УЗ, станом на 11 годину поїзд №6913 Ніжин – Київ-Волинський мав відправитися зі станції Димерка із затримкою 40 хвилин.
Через запізнення попереднього рейсу із затримкою з початкової, вказали в УЗ, рушить поїзд №6542 Алтинівка – Неплюєве (за скороченим маршрутом цими вихідними). Орієнтовна затримка на відправлення 1,5 години.
А вранці, близько 7:30, в УЗ повідомляли, що регіональний поїзд №895 Конотоп – Фастів курсує зі станції Плиски із затримкою 1,5 години через відсутність напруги.
Укрзалізниця попередила про затримки поїздів на Кіровоградщині, Харківщині та Сумщині через обстріли24.10.25, 07:59 • 3482 перегляди