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Пентагон готовит план вывода войск США из Сирии после заявлений Трампа

Пентагон готовит план вывода войск США из Сирии после заявлений Трампа

Киев  •  УНН

 • 7230 просмотра

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Министерство обороны США готовит план полного вывода войск из Сирии в течение 30-90 дней. В стране сейчас находится около 2000 американских военнослужащих, включая 1100 временных ротационных сил.

Пентагон разрабатывает план полного вывода войск США из Сирии после недавнего интереса Президента США Дональда Трампа к этому вопросу. По данным чиновников, решение могут принять уже в ближайшие месяцы - в течение 30, 60 или 90 дней. Об этом сообщили NBC News двое чиновников из оборонного ведомства США, передает УНН.

Детали

Новый советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц 31 января провел день в штаб-квартире Центрального командования США (CENTCOM) в Тампе, штат Флорида, где встречался с высокопоставленными чиновниками американской армии и получал брифинги по ситуации на Ближнем Востоке, сообщили представители Минобороны.

Представитель Белого дома отметил, что вопрос возможного сокращения американских сил в Сирии не был темой обсуждения или целью визита Уолтца.

Для советника по нацбезопасности Уолтца полезно посетить CENTCOM, чтобы получить полную картину региона,

- заявил представитель Белого дома.

Он также отметил, что 4 февраля премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху посетил Белый дом, а на следующей неделе ожидается визит короля Иордании Абдаллы.

Представитель Пентагона отказался от комментариев.

Ранее во время медиамероприятия в Овальном кабинете журналист спросил Трампа о сообщениях, что он якобы проинформировал израильское правительство о планах вывода войск США из Сирии.

Я не знаю, кто это сказал. То есть, я не знаю, кто это сказал, но мы примем решение по этому поводу. Мы не вовлечены, мы не участвуем в Сирии... Сирия - это ее собственный хаос. Там хватает беспорядка без нас. Они не нуждаются в нашем участии во всем,

- сказал Трамп.

В конце 2019 года Трамп приказал тогдашнему министру обороны Джеймсу Мэттису вывести все американские войска из Сирии.

Мэттис выступил против этого плана и в конце концов подал в отставку в знак протеста.

Трамп вывел большинство американских войск, но впоследствии вернул их обратно. Военное присутствие США в Сирии сохраняется с тех пор.

Сирийский лидер Шараа назначен президентом на переходный период29.01.25, 21:02 • 25446 просмотров

В декабре Пентагон сообщил, что в Сирии размещено около 2000 военнослужащих, что более чем вдвое превышает официальное количество в 900 военных, которое сохранялось в течение последних лет.

Тогда представитель Пентагона пояснил, что дополнительные 1100 военных являются "временными ротационными силами" со сроком пребывания от 30 до 90 дней, тогда как 900 человек являются "основным контингентом", который дислоцируется там примерно на год.

Что известно о миссии США в Сирии?

США помогают сдерживать "Исламское государство" и поддерживают местных союзников, в частности Сирийские демократические силы (SDF), которые предотвращают восстановление ячеек террористов.

На прошлой неделе Центральное командование США нанесло точечный удар по лидеру "Хурас ад-Дин", филиала "Аль-Каиды". В Пентагоне предупреждают, что вывод американских войск может оставить SDF без поддержки, что угрожает безопасности более 50 000 человек в тюрьмах и лагерях, среди которых 9 000 боевиков ИГ. Без помощи США SDF могут сосредоточиться на наступательных операциях, оставив лагеря без охраны.

В декабре группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS) свергла режим Башара Асада.

Его лидер Ахмед аль-Шараа (Абу Мохаммад аль-Джулани) стал фактическим руководителем Сирии и провел первые за 10 лет официальные переговоры с администрацией Байдена.

Он пообещал политический переход и выборы, которые могут длиться до четырех лет.

Напомним

Представители ЕС планируют связаться с "Хайят Тахрир аш-Шам" по поводу закрытия российских военных баз в Сирии.

В то же время рф стремится договориться с новым руководством страны о сохранении двух своих важных военных баз, а потому хочет помочь Сирии в восстановлении.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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