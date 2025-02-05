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Пентагон готує план виведення військ США із Сирії після заяв Трампа

Пентагон готує план виведення військ США із Сирії після заяв Трампа

Київ • УНН

 • 25134 перегляди

Міністерство оборони США готує план повного виведення військ із Сирії протягом 30-90 днів. У країні наразі перебуває близько 2000 американських військовослужбовців, включаючи 1100 тимчасових ротаційних сил.

Пентагон розробляє план повного виведення військ США із Сирії після нещодавнього інтересу Президента США Дональда Трампа до цього питання. За даними посадовців, рішення можуть ухвалити вже найближчими місяцями - протягом 30, 60 або 90 днів. Про це повідомили NBC News двоє посадовців з оборонного відомства США, передає УНН.

Деталі

Новий радник Трампа з національної безпеки Майк Уолтц 31 січня провів день у штаб-квартирі Центрального командування США (CENTCOM) у Тампі, штат Флорида, де зустрічався з високопосадовцями американської армії та отримував брифінги щодо ситуації на Близькому Сході, повідомили представники Міноборони.

Представник Білого дому зазначив, що питання можливого скорочення американських сил у Сирії не було темою обговорення або метою візиту Уолтца.

Для радника з нацбезпеки Уолтца корисно відвідати CENTCOM, щоб отримати повну картину регіону,

- заявив представник Білого дому.

Він також зазначив, що 4 лютого прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відвідав Білий дім, а на наступному тижні очікується візит короля Йорданії Абдалли.

Представник Пентагону відмовився від коментарів.

Раніше під час медіазаходу в Овальному кабінеті журналіст запитав Трампа про повідомлення, що він нібито поінформував ізраїльський уряд про плани виведення військ США із Сирії.

Я не знаю, хто це сказав. Тобто, я не знаю, хто це сказав, але ми ухвалимо рішення щодо цього. Ми не залучені, ми не беремо участь у Сирії… Сирія — це її власний хаос. Там вистачає безладу без нас. Вони не потребують нашої участі у всьому,

- сказав Трамп.

Наприкінці 2019 року Трамп наказав тодішньому міністру оборони Джеймсу Меттісу вивести всі американські війська з Сирії.

Меттіс виступив проти цього плану та зрештою подав у відставку на знак протесту.

Трамп вивів більшість американських військ, але згодом повернув їх назад. Військова присутність США у Сирії зберігається з того часу.

Сирійського лідера Шараа призначено президентом на перехідний період29.01.25, 21:02 • 25926 переглядiв

У грудні Пентагон повідомив, що в Сирії розміщено близько 2000 військовослужбовців, що більш ніж удвічі перевищує офіційну кількість у 900 військових, яка зберігалася протягом останніх років.

Тоді речник Пентагону пояснив, що додаткові 1100 військових є "тимчасовими ротаційними силами" з терміном перебування від 30 до 90 днів, тоді як 900 осіб є "основним контингентом", який дислокується там приблизно на рік.

Що відомо про місію США у Сирії?

США допомагають стримувати "Ісламську державу" та підтримують місцевих союзників, зокрема Сирійські демократичні сили (SDF), які запобігають відновленню осередків терористів.

Минулого тижня Центральне командування США завдало точкового удару по лідеру "Хурас ад-Дін", філії "Аль-Каїди". У Пентагоні попереджають, що виведення американських військ може залишити SDF без підтримки, що загрожує безпеці понад 50 000 людей у в’язницях і таборах, серед яких 9 000 бойовиків ІД. Без допомоги США SDF можуть зосередитися на наступальних операціях, залишивши табори без охорони.

У грудні угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS) повалило режим Башара Асада.

Його лідер Ахмед аль-Шараа (Абу Мохаммад аль-Джулані) став фактичним керівником Сирії та провів перші за 10 років офіційні переговори з адміністрацією Байдена.

Він пообіцяв політичний перехід і вибори, які можуть тривати до чотирьох років.

Нагадаємо

Представники ЄС планують зв'язатися з "Хайят Тахрір аш-Шам" щодо закриття російських військових баз у Сирії.

Водночас рф прагне домовитися із новим керівництвом країни про збереження двох своїх важливих військових баз, а тому хоче допомогти Сирії у відбудові.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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