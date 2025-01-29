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Сирійського лідера Шараа призначено президентом на перехідний період

Сирійського лідера Шараа призначено президентом на перехідний період

Київ • УНН

 • 25926 перегляди

Ахмед аль-Шараа призначений президентом Сирії на перехідний період. Нове керівництво вимагає від hосії видачі Асада, виплати компенсацій і оголошує про розпуск силових відомств.

Фактичного лідера Сирії Ахмеда аль-Шараа призначено президентом на перехідний період. Про це повідомляє державне інформаційне агентство Сирії, передає УНН з посиланням на Reuters.

Крім того, нова влада Сирії оголошує про розпуск усіх силових відомств і початок формування нових.

Нова влада Сирії вимагає від рф видати Асада та виплатити компенсації29.01.2025, 19:10 • 30320 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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reutersReuters
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