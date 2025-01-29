Сирійського лідера Шараа призначено президентом на перехідний період

Фактичного лідера Сирії Ахмеда аль-Шараа призначено президентом на перехідний період. Про це повідомляє державне інформаційне агентство Сирії, передає УНН з посиланням на Reuters.

Крім того, нова влада Сирії оголошує про розпуск усіх силових відомств і початок формування нових.

Нова влада Сирії вимагає від рф видати Асада та виплатити компенсації