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Сирийский лидер Шараа назначен президентом на переходный период

Сирийский лидер Шараа назначен президентом на переходный период

Киев  •  УНН

 • 5386 просмотра

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Ахмед аль-Шараа назначен президентом Сирии на переходный период. Новое руководство требует от hоссии выдачи Асада, выплаты компенсаций и объявляет о роспуске силовых ведомств.

Фактический лидер Сирии Ахмед аль-Шараа назначен президентом на переходный период. Об этом сообщает государственное информационное агентство Сирии, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Кроме того, новые власти Сирии объявляют о роспуске всех силовых ведомств и начале формирования новых.

Новая власть Сирии требует от рф выдать Асада и выплатить компенсации29.01.2025, 19:10 • 14346 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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reutersReuters
bashar-asadБашар Асад
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