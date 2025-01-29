Сирийский лидер Шараа назначен президентом на переходный период

Фактический лидер Сирии Ахмед аль-Шараа назначен президентом на переходный период. Об этом сообщает государственное информационное агентство Сирии, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Кроме того, новые власти Сирии объявляют о роспуске всех силовых ведомств и начале формирования новых.

Новая власть Сирии требует от рф выдать Асада и выплатить компенсации