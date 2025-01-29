Сирийский лидер Шараа назначен президентом на переходный период
Киев • УНН
Ахмед аль-Шараа назначен президентом Сирии на переходный период. Новое руководство требует от hоссии выдачи Асада, выплаты компенсаций и объявляет о роспуске силовых ведомств.
Фактический лидер Сирии Ахмед аль-Шараа назначен президентом на переходный период. Об этом сообщает государственное информационное агентство Сирии, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Кроме того, новые власти Сирии объявляют о роспуске всех силовых ведомств и начале формирования новых.
Новая власть Сирии требует от рф выдать Асада и выплатить компенсации29.01.2025, 19:10 • 14346 просмотров