Пентагон готовит масштабную перестройку военного командования США - WP

Высокопоставленные чиновники Пентагона готовят масштабную перестройку военного командования США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

Речь идет о понижении статуса нескольких основных штабов американских вооруженных сил и изменении баланса сил среди высших генералов в рамках масштабной консолидации. Этого добивается министр обороны Пит Хэгсет, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

В случае принятия этот план приведет к самым значительным изменениям в высших эшелонах военной иерархии за последние десятилетия, частично выполняя обещание Хэгсета нарушить статус-кво и сократить количество четырехзвездных генералов в вооруженных силах. По словам пяти человек, осведомленных с этим вопросом, это уменьшит значение штаб-квартир Центрального командования США, Европейского командования США и Африканского командования США, переведя их под контроль новой организации, известной как Международное командование США.

Ожидается, что председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн в ближайшие дни подробно расскажет о предложении по Хэгсету, о котором ранее не сообщалось. Такие шаги дополнят другие усилия администрации, направленные на перераспределение ресурсов с Ближнего Востока и Европы и сосредоточение внимания на расширении военных операций в Западном полушарии, заявили эти лица.

В то же время команда Хэгсета заявила, что не будет комментировать "слухи о внутренних дискуссиях" или "вопросы, находящиеся на стадии предварительного рассмотрения".

Любые намеки на разногласия между чиновниками по этому вопросу являются "абсолютно неправдивыми - все в министерстве работают над достижением одной цели в рамках этой администрации" - говорится в заявлении.

Напомним

В Пентагоне США отдали приказ тысячам специализированных сотрудников Национальной гвардии пройти в течение ближайших нескольких месяцев подготовку к выполнению миссий по подавлению общественных беспорядков.