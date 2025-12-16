$42.190.08
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
02:54 • 15694 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
02:00 • 12952 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
01:30 • 13485 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
16 декабря, 00:23 • 12756 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
16 декабря, 00:04 • 10385 просмотра
Зеленский: Украина и США поддерживают идею перемирия на Рождество, все зависит от России
15 декабря, 21:58 • 9170 просмотра
Следующие переговоры Украины и США могут состояться в Майами на этой неделе
15 декабря, 19:26 • 13950 просмотра
Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС
15 декабря, 15:22 • 42536 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в Новороссийске
15 декабря, 15:05 • 36358 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашению
Пентагон готовит масштабную перестройку военного командования США - WP

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Пентагон планирует понизить статус нескольких основных штабов американских вооруженных сил и изменить баланс сил среди высших генералов. Это приведет к самым значительным изменениям в военной иерархии за последние десятилетия.

Пентагон готовит масштабную перестройку военного командования США - WP

Высокопоставленные чиновники Пентагона готовят масштабную перестройку военного командования США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

Речь идет о понижении статуса нескольких основных штабов американских вооруженных сил и изменении баланса сил среди высших генералов в рамках масштабной консолидации. Этого добивается министр обороны Пит Хэгсет, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

В случае принятия этот план приведет к самым значительным изменениям в высших эшелонах военной иерархии за последние десятилетия, частично выполняя обещание Хэгсета нарушить статус-кво и сократить количество четырехзвездных генералов в вооруженных силах. По словам пяти человек, осведомленных с этим вопросом, это уменьшит значение штаб-квартир Центрального командования США, Европейского командования США и Африканского командования США, переведя их под контроль новой организации, известной как Международное командование США.

Ожидается, что председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн в ближайшие дни подробно расскажет о предложении по Хэгсету, о котором ранее не сообщалось. Такие шаги дополнят другие усилия администрации, направленные на перераспределение ресурсов с Ближнего Востока и Европы и сосредоточение внимания на расширении военных операций в Западном полушарии, заявили эти лица.

В то же время команда Хэгсета заявила, что не будет комментировать "слухи о внутренних дискуссиях" или "вопросы, находящиеся на стадии предварительного рассмотрения".

Любые намеки на разногласия между чиновниками по этому вопросу являются "абсолютно неправдивыми - все в министерстве работают над достижением одной цели в рамках этой администрации"

- говорится в заявлении.

Напомним

В Пентагоне США отдали приказ тысячам специализированных сотрудников Национальной гвардии пройти в течение ближайших нескольких месяцев подготовку к выполнению миссий по подавлению общественных беспорядков.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Национальная гвардия США
Пит Хегсетх
Центральное командование США
Пентагон
The Washington Post