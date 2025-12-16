Пентагон готує масштабну перебудову військового командування США - WP

$42.190.08
03:55 • 6812 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
02:54 • 15686 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
02:00 • 12941 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
01:30 • 13479 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 12749 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
16 грудня, 00:04 • 10378 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 9162 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
15 грудня, 19:26 • 13948 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15 грудня, 15:22 • 42532 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15 грудня, 15:05 • 36355 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
АТЕШ: Куп’янськ майже повністю зачищено, в оточення потрапили російські військові у центрі міста15 грудня, 20:52 • 7272 перегляди
Трамп заявив, що мав особисту розмову з путіним15 грудня, 22:21 • 15543 перегляди
Затримано підозрюваного в теракті на ярмарку в Магдебурзі15 грудня, 22:44 • 3838 перегляди
російські війська просунулися у Гуляйполі - DeepState16 грудня, 00:35 • 12952 перегляди
"Коаліція рішучих" розробила плани розміщення військ в Україні - Стармер04:19 • 7442 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 47373 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 43800 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 50683 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 97826 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 115787 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Державний кордон України
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 31486 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 48763 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 49485 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 53549 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 88372 перегляди
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
The Guardian
Forbes

Пентагон готує масштабну перебудову військового командування США - WP

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Пентагон планує понизити статус кількох основних штабів американських збройних сил та змінити баланс сил серед вищих генералів. Це призведе до найзначніших змін у військовій ієрархії за останні десятиліття.

Пентагон готує масштабну перебудову військового командування США - WP

Високопоставлені чиновники Пентагону готують масштабну перебудову військового командування США. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post.

Деталі

Йдеться про пониження статусу декількох основних штабів американських збройних сил і зміни балансу сил серед вищих генералів в рамках масштабної консолідації. Цього домагається міністр оборони Піт Гегсет, повідомили джерела, знайомі з ситуацією.

У разі прийняття цей план призведе до найзначніших змін у вищих ешелонах військової ієрархії за останні десятиліття, частково виконуючи обіцянку Гегсета порушити статус-кво і скоротити кількість чотиризіркових генералів у збройних силах. За словами п'яти осіб, обізнаних з цим питанням, це зменшить значення штаб-квартир Центрального командування США, Європейського командування США та Африканського командування США, перевівши їх під контроль нової організації, відомої як Міжнародне командування США.

Очікується, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн найближчими днями детально розповість про пропозицію щодо Гегсета, про яку раніше не повідомлялося. Такі кроки доповнять інші зусилля адміністрації, спрямовані на перерозподіл ресурсів з Близького Сходу та Європи і зосередження уваги на розширенні військових операцій у Західній півкулі, заявили ці особи.

Водночас команда Гегсета заявила, що не буде коментувати "чутки про внутрішні дискусії" або "питання, що перебувають на стадії попереднього розгляду".

Будь-які натяки на розбіжності між чиновниками з цього питання є "абсолютно неправдивими - всі в міністерстві працюють над досягненням однієї мети в рамках цієї адміністрації"

- йдеться в заяві.

У Пентагоні США віддали наказ тисячам спеціалізованих співробітників Національної гвардії пройти впродовж найближчих кількох місяців підготовку до виконання місій з придушення громадських заворушень.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Сутички
Національна гвардія США
Піт Гегсет
Центральне Командування Збройних сил США
Пентагон
The Washington Post