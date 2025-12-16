Пентагон готує масштабну перебудову військового командування США - WP

Високопоставлені чиновники Пентагону готують масштабну перебудову військового командування США. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post.

Йдеться про пониження статусу декількох основних штабів американських збройних сил і зміни балансу сил серед вищих генералів в рамках масштабної консолідації. Цього домагається міністр оборони Піт Гегсет, повідомили джерела, знайомі з ситуацією.

У разі прийняття цей план призведе до найзначніших змін у вищих ешелонах військової ієрархії за останні десятиліття, частково виконуючи обіцянку Гегсета порушити статус-кво і скоротити кількість чотиризіркових генералів у збройних силах. За словами п'яти осіб, обізнаних з цим питанням, це зменшить значення штаб-квартир Центрального командування США, Європейського командування США та Африканського командування США, перевівши їх під контроль нової організації, відомої як Міжнародне командування США.

Очікується, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн найближчими днями детально розповість про пропозицію щодо Гегсета, про яку раніше не повідомлялося. Такі кроки доповнять інші зусилля адміністрації, спрямовані на перерозподіл ресурсів з Близького Сходу та Європи і зосередження уваги на розширенні військових операцій у Західній півкулі, заявили ці особи.

Водночас команда Гегсета заявила, що не буде коментувати "чутки про внутрішні дискусії" або "питання, що перебувають на стадії попереднього розгляду".

Будь-які натяки на розбіжності між чиновниками з цього питання є "абсолютно неправдивими - всі в міністерстві працюють над досягненням однієї мети в рамках цієї адміністрації"