Патрульная полиция обнародовала видео с бодикамер с ночи, когда во время задержания умер мужчина

Патрульная полиция Киева обнародовала видео с бодикамер с ночи 8 февраля, когда во время задержания умер мужчина, пишет УНН.

"Видео с нагрудных бодикамер патрульных", - говорится в подписи к опубликованному видео.

Подробности

Тогда, по сообщению, инспекторы прибыли на место, реагируя на заявку на линию 112, и обнаружили группу лиц, которые агрессивно себя вели и нарушали общественный порядок.

Патрульные, как сообщается, "попытались успокоить нарушителей, однако один из мужчин начал угрожать патрульным и не реагировал на замечания полицейских". "С целью прекращения правонарушения патрульные применили к нему физическую силу и наручники в соответствии со ст. 44 и ст. 45 Закона Украины "О Национальной полиции"", - говорится в сообщении.

"Однако мужчине внезапно стало плохо, он начал терять сознание. Патрульные сняли наручники, положили его в стабильное боковое положение, вызвали бригаду экстренной медицинской помощи и до ее прибытия оказывали домедицинскую помощь. На место прибыла медицинская бригада, однако, несмотря на принятые реанимационные меры, мужчина умер", - отметили в патрульной полиции Киева.

По факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 3 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УКУ. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчина умер из-за болезни сердца", - сообщили в полиции.

Мужчина умер во время задержания полицией в Киеве: правоохранители дали разъяснения

На инцидент уже отреагировал Омбудсмен. Дмитрий Лубинец указал, что направил письмо руководству Нацполиции с требованием правовой оценки действий правоохранителей