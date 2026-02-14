Патрульная полиция обнародовала видео с бодикамер с ночи, когда во время задержания умер мужчина

$42.990.00
51.030.00
ukenru
12:44 • 1476 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-РФ на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
12:18 • 2840 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
11:01 • 4450 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
09:35 • 8820 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
08:57 • 10799 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 12084 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 24261 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 41273 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 36204 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 35828 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
89%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Санду: Россия ведет когнитивную войну против Молдовы и пугает "украинским сценарием"14 февраля, 03:44 • 5668 просмотра
Писториус: война России против Украины не имеет ничего общего с военным конфликтом14 февраля, 04:17 • 8850 просмотра
Спасатели нашли тело погибшей женщины под завалами дома в ОдессеPhoto14 февраля, 05:15 • 3958 просмотра
В Венгрии считают быстрое вступление Украины в ЕС угрозой войны с россией - СМИ14 февраля, 05:32 • 4852 просмотра
Более тысячи солдат и 914 БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки14 февраля, 05:44 • 6236 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 65101 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 93600 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 61127 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 79331 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 120363 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Ван И (политик)
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Будапешт
Китай
Реклама
УНН Lite
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto08:54 • 2970 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 11439 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 14909 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 37383 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 36943 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер
Отопление

Патрульная полиция обнародовала видео с бодикамер с ночи, когда во время задержания умер мужчина

Киев • УНН

 • 606 просмотра

Патрульная полиция Киева обнародовала видео с бодикамер за 8 февраля, когда во время задержания умер мужчина. По заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчина умер из-за болезни сердца.

Патрульная полиция обнародовала видео с бодикамер с ночи, когда во время задержания умер мужчина

Патрульная полиция Киева обнародовала видео с бодикамер с ночи 8 февраля, когда во время задержания умер мужчина, пишет УНН.

"Видео с нагрудных бодикамер патрульных", - говорится в подписи к опубликованному видео.

Подробности

Тогда, по сообщению, инспекторы прибыли на место, реагируя на заявку на линию 112, и обнаружили группу лиц, которые агрессивно себя вели и нарушали общественный порядок.

Патрульные, как сообщается, "попытались успокоить нарушителей, однако один из мужчин начал угрожать патрульным и не реагировал на замечания полицейских". "С целью прекращения правонарушения патрульные применили к нему физическую силу и наручники в соответствии со ст. 44 и ст. 45 Закона Украины "О Национальной полиции"", - говорится в сообщении.

"Однако мужчине внезапно стало плохо, он начал терять сознание. Патрульные сняли наручники, положили его в стабильное боковое положение, вызвали бригаду экстренной медицинской помощи и до ее прибытия оказывали домедицинскую помощь. На место прибыла медицинская бригада, однако, несмотря на принятые реанимационные меры, мужчина умер", - отметили в патрульной полиции Киева.

По факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 3 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УКУ. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчина умер из-за болезни сердца", - сообщили в полиции.

Мужчина умер во время задержания полицией в Киеве: правоохранители дали разъяснения14.02.26, 04:33 • 7034 просмотра

На инцидент уже отреагировал Омбудсмен. Дмитрий Лубинец указал, что направил письмо руководству Нацполиции с требованием правовой оценки действий правоохранителей

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Киев