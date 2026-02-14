Мужчина умер во время задержания полицией в Киеве: правоохранители дали разъяснения
Киев • УНН
В Киеве мужчина умер во время задержания полицейскими. По заключению экспертизы, причиной смерти стала болезнь сердца, в полиции рассказали подробности происшествия.
В сети появилось видео из Киева, на котором мужчина умер во время задержания полицейскими. В Патрульной полиции столицы отреагировали на инцидент, сообщает УНН.
Детали
Там отметили, что событие произошло еще 8 февраля, около 1 часа ночи.
На спецлинию 112 поступило сообщение об административном правонарушении. По словам заявителя, неизвестные лица распивали алкогольные напитки на детской площадке, нецензурно выражались, мешали отдыхать и нарушали требования комендантского часа. Инспекторы прибыли на место происшествия, где обнаружили группу лиц, которые агрессивно себя вели и нарушали публичный порядок
По словам правоохранителей, они попытались успокоить нарушителей, однако один из мужчин начал угрожать патрульным и не реагировал на замечания полицейских. С целью прекращения правонарушения патрульные применили к нему физическую силу и наручники.
Однако мужчине внезапно стало плохо, он начал терять сознание. Патрульные сняли наручники, положили его в стабильное боковое положение, вызвали бригаду экстренной медицинской помощи и до ее прибытия оказывали домедицинскую помощь. На место прибыла медицинская бригада, однако, несмотря на принятые реанимационные меры, мужчина умер
Сейчас против правоохранителей возбуждено уголовное производство по статье "Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа". Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчина умер из-за болезни сердца.
Напомним
