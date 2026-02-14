$42.990.04
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 11279 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 21695 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 22881 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 24964 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 48969 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 64987 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 48738 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 32302 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 42775 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 68895 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 48971 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 64990 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 52455 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 71482 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 112765 просмотра
Мужчина умер во время задержания полицией в Киеве: правоохранители дали разъяснения

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В Киеве мужчина умер во время задержания полицейскими. По заключению экспертизы, причиной смерти стала болезнь сердца, в полиции рассказали подробности происшествия.

Мужчина умер во время задержания полицией в Киеве: правоохранители дали разъяснения

В сети появилось видео из Киева, на котором мужчина умер во время задержания полицейскими. В Патрульной полиции столицы отреагировали на инцидент, сообщает УНН.

Детали

Там отметили, что событие произошло еще 8 февраля, около 1 часа ночи.

На спецлинию 112 поступило сообщение об административном правонарушении. По словам заявителя, неизвестные лица распивали алкогольные напитки на детской площадке, нецензурно выражались, мешали отдыхать и нарушали требования комендантского часа. Инспекторы прибыли на место происшествия, где обнаружили группу лиц, которые агрессивно себя вели и нарушали публичный порядок

- говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, они попытались успокоить нарушителей, однако один из мужчин начал угрожать патрульным и не реагировал на замечания полицейских. С целью прекращения правонарушения патрульные применили к нему физическую силу и наручники.

Однако мужчине внезапно стало плохо, он начал терять сознание. Патрульные сняли наручники, положили его в стабильное боковое положение, вызвали бригаду экстренной медицинской помощи и до ее прибытия оказывали домедицинскую помощь. На место прибыла медицинская бригада, однако, несмотря на принятые реанимационные меры, мужчина умер

- рассказали полицейские.

Сейчас против правоохранителей возбуждено уголовное производство по статье "Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа". Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчина умер из-за болезни сердца.

Напомним

В Черкасской области погибли четверо полицейских во время задержания разыскиваемого за убийство, один правоохранитель ранен, злоумышленник ликвидирован спецназовцами полиции.

Убийство 4 полицейских в Черкасской области: в доме стрелка нашли тайник с оружием и наркотики27.01.26, 21:27 • 12612 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Столкновения