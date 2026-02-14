Чоловік помер під час затримання поліцією в Києві: правоохоронці дали роз'яснення
Київ • УНН
У Києві чоловік помер під час затримання поліцейськими. За висновком експертизи, причиною смерті стала хвороба серця, у поліції розповіли подробиці події.
У мережі з'явилося відео з Києва, на якому чоловік помер під час затримання поліцейськими. У Патрульній поліції столиці відреагували на інцидент, повідомляє УНН.
Деталі
Там зазначили, що подія сталася ще 8 лютого, близько 1-ї години ночі.
На спецлінію 112 надійшло повідомлення про адміністративне правопорушення. Зі слів заявника, невідомі особи розпивали алкогольні напої на дитячому майданчику, нецензурно висловлювалися, заважали відпочивати та порушували вимоги комендантської години. Інспектори прибули на місце події, де виявили групу осіб, які агресивно поводилися та порушували публічний порядок
За словами правоохоронців, вони спробували заспокоїти порушників, однак один із чоловіків почав погрожувати патрульним і не реагував на зауваження поліцейських. З метою припинення правопорушення патрульні застосували до нього фізичну силу та кайданки.
Однак чоловікові раптово стало зле, він почав втрачати свідомість. Патрульні зняли кайданки, поклали його в стабільне бокове положення, викликали бригаду екстреної медичної допомоги та до її прибуття надавали домедичну допомогу. На місце прибула медична бригада, однак, попри вжиті реанімаційні заходи, чоловік помер
Нині проти правоохоронців порушено кримінальне провадження за статтею "Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу". Згідно з висновком судово-медичної експертизи, чоловік помер через хворобу серця.
Нагадаємо
У Черкаській області загинули четверо поліцейських під час затримання розшукуваного за вбивство, одного правоохоронця поранено, зловмисника ліквідували спецпризначенці поліції.
