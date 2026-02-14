$42.990.04
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 11284 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 21716 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 22898 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 24981 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 48983 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 65006 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 48757 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 32309 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 42783 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 68904 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Чоловік помер під час затримання поліцією в Києві: правоохоронці дали роз'яснення

Київ • УНН

 • 12 перегляди

У Києві чоловік помер під час затримання поліцейськими. За висновком експертизи, причиною смерті стала хвороба серця, у поліції розповіли подробиці події.

Чоловік помер під час затримання поліцією в Києві: правоохоронці дали роз'яснення

У мережі з'явилося відео з Києва, на якому чоловік помер під час затримання поліцейськими. У Патрульній поліції столиці відреагували на інцидент, повідомляє УНН.

Деталі

Там зазначили, що подія сталася ще 8 лютого, близько 1-ї години ночі.

На спецлінію 112 надійшло повідомлення про адміністративне правопорушення. Зі слів заявника, невідомі особи розпивали алкогольні напої на дитячому майданчику, нецензурно висловлювалися, заважали відпочивати та порушували вимоги комендантської години. Інспектори прибули на місце події, де виявили групу осіб, які агресивно поводилися та порушували публічний порядок

- йдеться у повідомленні.

За словами правоохоронців, вони спробували заспокоїти порушників, однак один із чоловіків почав погрожувати патрульним і не реагував на зауваження поліцейських. З метою припинення правопорушення патрульні застосували до нього фізичну силу та кайданки.

Однак чоловікові раптово стало зле, він почав втрачати свідомість. Патрульні зняли кайданки, поклали його в стабільне бокове положення, викликали бригаду екстреної медичної допомоги та до її прибуття надавали домедичну допомогу. На місце прибула медична бригада, однак, попри вжиті реанімаційні заходи, чоловік помер

- розповіли поліцейські.

Нині проти правоохоронців порушено кримінальне провадження за статтею "Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу". Згідно з висновком судово-медичної експертизи, чоловік помер через хворобу серця.

Нагадаємо

У Черкаській області загинули четверо поліцейських під час затримання розшукуваного за вбивство, одного правоохоронця поранено, зловмисника ліквідували спецпризначенці поліції.

Вбивство 4 поліцейських на Черкащині: у помешканні стрілка знайшли схрон зброї і наркотики 27.01.26, 21:27 • 12612 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКиївКримінал
Сутички