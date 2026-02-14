Омбудсман вимагає від поліції оцінити дії правоохоронців після смерті чоловіка під час затримання

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на появу у мережі відео, де зафіксовано затримання чоловіка поліцейськими, під час якого він помер, вказавши, що направив лист до керівництва Нацполіції з вимогою правової оцінки дій правоохоронців, пише УНН.

Деталі

"У мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано затримання чоловіка працівниками поліції, під час якого він помер. На оприлюднених кадрах видно обставини, що можуть свідчити про несвоєчасне надання допомоги", - вказав Омбудсман.

Водночас, зі слів Лубінця, "відсутні кадри, які пояснюють, що призвело до прийняття рішення про затримання та застосування фізичної сили й кайданок".

"Я направив лист до керівництва Національної поліції України з вимогою:

1. Надати юридичну оцінку діям підлеглих працівників.

2. Забезпечити повне та об’єктивне з’ясування всіх обставин події.

3. Надати мені всю інформацію для прийняття рішення щодо порушення прав цього громадянина", - зазначив Лубінець.

Нагадаємо

У Києві чоловік помер під час затримання поліцейськими. За висновком експертизи, причиною смерті стала хвороба серця, у поліції розповіли подробиці події.