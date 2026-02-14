$42.990.00
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
12:18 • 822 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
11:01 • 2972 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
09:35 • 7118 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
08:57 • 9928 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 11555 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 23737 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 40793 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 35831 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 35594 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Омбудсман вимагає від поліції оцінити дії правоохоронців після смерті чоловіка під час затримання

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Дмитро Лубінець відреагував на відео, де чоловік помер під час затримання поліцейськими. Омбудсмен направив лист до керівництва Нацполіції з вимогою правової оцінки дій правоохоронців.

Омбудсман вимагає від поліції оцінити дії правоохоронців після смерті чоловіка під час затримання

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на появу у мережі відео, де зафіксовано затримання чоловіка поліцейськими, під час якого він помер, вказавши, що направив лист до керівництва Нацполіції з вимогою правової оцінки дій правоохоронців, пише УНН.

Деталі

"У мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано затримання чоловіка працівниками поліції, під час якого він помер. На оприлюднених кадрах видно обставини, що можуть свідчити про несвоєчасне надання допомоги", - вказав Омбудсман.

Водночас, зі слів Лубінця, "відсутні кадри, які пояснюють, що призвело до прийняття рішення про затримання та застосування фізичної сили й кайданок".

"Я направив лист до керівництва Національної поліції України з вимогою:

1. Надати юридичну оцінку діям підлеглих працівників.

2. Забезпечити повне та об’єктивне з’ясування всіх обставин події.

3. Надати мені всю інформацію для прийняття рішення щодо порушення прав цього громадянина", - зазначив Лубінець.

Нагадаємо

У Києві чоловік помер під час затримання поліцейськими. За висновком експертизи, причиною смерті стала хвороба серця, у поліції розповіли подробиці події.

Алла Кіосак

СуспільствоКримінал
