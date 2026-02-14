Омбудсмен требует от полиции оценить действия правоохранителей после смерти мужчины во время задержания

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на появление в сети видео, где зафиксировано задержание мужчины полицейскими, во время которого он умер, указав, что направил письмо руководству Нацполиции с требованием правовой оценки действий правоохранителей, пишет УНН.

Детали

"В сети появилось видео, на котором зафиксировано задержание мужчины сотрудниками полиции, во время которого он умер. На обнародованных кадрах видны обстоятельства, которые могут свидетельствовать о несвоевременном оказании помощи", - указал Омбудсмен.

В то же время, по словам Лубинца, "отсутствуют кадры, объясняющие, что привело к принятию решения о задержании и применении физической силы и наручников".

"Я направил письмо руководству Национальной полиции Украины с требованием:

1. Дать юридическую оценку действиям подчиненных сотрудников.

2. Обеспечить полное и объективное выяснение всех обстоятельств происшествия.

3. Предоставить мне всю информацию для принятия решения о нарушении прав этого гражданина", - отметил Лубинец.

Напомним

В Киеве мужчина умер во время задержания полицейскими. По заключению экспертизы, причиной смерти стала болезнь сердца, в полиции рассказали подробности происшествия.