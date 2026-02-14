Омбудсмен требует от полиции оценить действия правоохранителей после смерти мужчины во время задержания

$42.990.00
51.030.00
ukenru
12:44 • 314 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-РФ на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
12:18 • 1016 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
11:01 • 3082 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
09:35 • 7252 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
08:57 • 10039 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 11616 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 23794 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 40839 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 35867 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 35619 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
89%
735мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Я моложе путина, это важно, у него не очень много времени - Зеленский14 февраля, 03:08 • 8350 просмотра
Санду: Россия ведет когнитивную войну против Молдовы и пугает "украинским сценарием"14 февраля, 03:44 • 4924 просмотра
Писториус: война России против Украины не имеет ничего общего с военным конфликтом14 февраля, 04:17 • 7668 просмотра
В Венгрии считают быстрое вступление Украины в ЕС угрозой войны с россией - СМИ14 февраля, 05:32 • 4102 просмотра
Более тысячи солдат и 914 БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки14 февраля, 05:44 • 5472 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 64274 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 91876 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 60462 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 78692 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 119752 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Дональд Трамп
Ван И (политик)
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Китай
Германия
Реклама
УНН Lite
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto08:54 • 2344 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 11156 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 14650 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 37096 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 36706 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
9К720 Искандер
Социальная сеть
Отопление

Омбудсмен требует от полиции оценить действия правоохранителей после смерти мужчины во время задержания

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Дмитрий Лубинец отреагировал на видео, где мужчина умер во время задержания полицейскими. Омбудсмен направил письмо руководству Нацполиции с требованием правовой оценки действий правоохранителей.

Омбудсмен требует от полиции оценить действия правоохранителей после смерти мужчины во время задержания

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на появление в сети видео, где зафиксировано задержание мужчины полицейскими, во время которого он умер, указав, что направил письмо руководству Нацполиции с требованием правовой оценки действий правоохранителей, пишет УНН.

Детали

"В сети появилось видео, на котором зафиксировано задержание мужчины сотрудниками полиции, во время которого он умер. На обнародованных кадрах видны обстоятельства, которые могут свидетельствовать о несвоевременном оказании помощи", - указал Омбудсмен.

В то же время, по словам Лубинца, "отсутствуют кадры, объясняющие, что привело к принятию решения о задержании и применении физической силы и наручников".

"Я направил письмо руководству Национальной полиции Украины с требованием:

1. Дать юридическую оценку действиям подчиненных сотрудников.

2. Обеспечить полное и объективное выяснение всех обстоятельств происшествия.

3. Предоставить мне всю информацию для принятия решения о нарушении прав этого гражданина", - отметил Лубинец.

Напомним

В Киеве мужчина умер во время задержания полицейскими. По заключению экспертизы, причиной смерти стала болезнь сердца, в полиции рассказали подробности происшествия.

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
Социальная сеть
Столкновения
Национальная полиция Украины
Киев