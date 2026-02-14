Патрульна поліція оприлюднила відео з бодікамер з ночі, коли під час затримання помер чоловік

$42.990.00
51.030.00
ukenru
12:44 • 1590 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
12:18 • 3020 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
11:01 • 4616 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
09:35 • 9014 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
08:57 • 10881 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 12135 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 24312 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 41305 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 36229 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 35841 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
89%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Санду: росія веде когнітивну війну проти Молдови і лякає "українським сценарієм"14 лютого, 03:44 • 5932 перегляди
Пісторіус: війна росії проти України не має нічого спільного з військовим конфліктом14 лютого, 04:17 • 9176 перегляди
Рятувальники знайшли тіло загиблої жінки під завалами будинку в ОдесіPhoto14 лютого, 05:15 • 4216 перегляди
В Угорщині вважають швидкий вступ України до ЄС загрозою війни з росією - ЗМІ14 лютого, 05:32 • 5140 перегляди
Понад тисяча солдатів та 914 БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу14 лютого, 05:44 • 6530 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 65186 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 93757 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 61210 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 79411 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 120433 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Ван Ї (політик)
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Будапешт
Китай
Реклама
УНН Lite
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto08:54 • 3082 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 11477 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 14947 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 37423 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 36978 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Опалення

Патрульна поліція оприлюднила відео з бодікамер з ночі, коли під час затримання помер чоловік

Київ • УНН

 • 702 перегляди

Патрульна поліція Києва оприлюднила відео з бодікамер за 8 лютого, коли під час затримання помер чоловік. За висновком судово-медичної експертизи, чоловік помер через хворобу серця.

Патрульна поліція оприлюднила відео з бодікамер з ночі, коли під час затримання помер чоловік

Патрульна поліція Києва оприлюднила відео з бодікамер з ночі 8 лютого, коли під час затримання помер чоловік, пише УНН.

"Відео з нагрудних бодікамер патрульних", - ідеться у підписі до опублікованого відео.

Деталі

Тоді, за повідомленням, інспектори прибули на місце, реагуючи на заявку на лінію 112, і виявили групу осіб, які агресивно поводилися та порушували публічний порядок.

Патрульні, як повідомляється, "спробували заспокоїти порушників, однак один із чоловіків почав погрожувати патрульним і не реагував на зауваження поліцейських". "З метою припинення правопорушення патрульні застосували до нього фізичну силу та кайданки відповідно до ст. 44 і ст. 45 Закону України "Про Національну поліцію"", - ідеться у повідомленні.

"Однак чоловікові раптово стало зле, він почав втрачати свідомість. Патрульні зняли кайданки, поклали його в стабільне бокове положення, викликали бригаду екстреної медичної допомоги та до її прибуття надавали домедичну допомогу. На місце прибула медична бригада, однак, попри вжиті реанімаційні заходи, чоловік помер", - зазначили у патрульній поліції Києва.

За фактом внесені відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) ККУ. Наразі всі обставини події встановлюються.

"Згідно з висновком судово-медичної експертизи, чоловік помер через хворобу серця", - повідомили у поліції.

Чоловік помер під час затримання поліцією в Києві: правоохоронці дали роз'яснення14.02.26, 04:33 • 7072 перегляди

На інцидент вже відреагував Омбудсман. Дмитро Лубінець вказав, що направив лист до керівництва Нацполіції з вимогою правової оцінки дій правоохоронців

Юлія Шрамко

КиївКримінал
Національна поліція України
Київ