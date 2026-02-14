Патрульна поліція оприлюднила відео з бодікамер з ночі, коли під час затримання помер чоловік
Київ • УНН
Патрульна поліція Києва оприлюднила відео з бодікамер за 8 лютого, коли під час затримання помер чоловік. За висновком судово-медичної експертизи, чоловік помер через хворобу серця.
"Відео з нагрудних бодікамер патрульних", - ідеться у підписі до опублікованого відео.
Деталі
Тоді, за повідомленням, інспектори прибули на місце, реагуючи на заявку на лінію 112, і виявили групу осіб, які агресивно поводилися та порушували публічний порядок.
Патрульні, як повідомляється, "спробували заспокоїти порушників, однак один із чоловіків почав погрожувати патрульним і не реагував на зауваження поліцейських". "З метою припинення правопорушення патрульні застосували до нього фізичну силу та кайданки відповідно до ст. 44 і ст. 45 Закону України "Про Національну поліцію"", - ідеться у повідомленні.
"Однак чоловікові раптово стало зле, він почав втрачати свідомість. Патрульні зняли кайданки, поклали його в стабільне бокове положення, викликали бригаду екстреної медичної допомоги та до її прибуття надавали домедичну допомогу. На місце прибула медична бригада, однак, попри вжиті реанімаційні заходи, чоловік помер", - зазначили у патрульній поліції Києва.
За фактом внесені відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) ККУ. Наразі всі обставини події встановлюються.
"Згідно з висновком судово-медичної експертизи, чоловік помер через хворобу серця", - повідомили у поліції.
На інцидент вже відреагував Омбудсман. Дмитро Лубінець вказав, що направив лист до керівництва Нацполіції з вимогою правової оцінки дій правоохоронців