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Партизаны обнаружили 10 истребителей на системы ПВО, которые рф держит на аэродроме Саки в Крыму

Партизаны обнаружили 10 истребителей на системы ПВО, которые рф держит на аэродроме Саки в Крыму

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 08:51  •  18722 просмотра

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Партизаны обнаружили около 10 российских истребителей Су-30 и места размещения средств ПВО на стратегическом аэродроме Саки в оккупированном Крыму.

Во время разведки стратегического аэродрома в Новофедоровке временно оккупированного Крыма, более известного как Сакский аэродром, партизаны из движения "Атеш" обнаружили  примерно 10 вражеских истребителей Су-30, а также места размещения средств ПВО. Об этом "Атеш" сообщил в Telegram, информирует УНН

Детали 

Как отмечается, аэродром в Новофедоровке является одним из стратегически важных объектов, потому что с него осуществляется большинство взлетов российских истребителей для воздушных атак на Украину. 

На момент разведки зафиксировано около 10 истребителей Су-30, что подчеркивает важность аэродрома как платформы для воздушных операций, а также места размещения средств ПВО и РЛС типа "Каста-2Е2", что свидетельствует о высоком уровне защиты

- говорится в сообщении партизан.

Отмечается, что это лишь малая часть всех разведданных, которые получили партизаны. Всю информацию передали Силам обороны Украины. 

Дополнение 

Утром 1 февраля во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Громко было в Саках и Нижнегорском районе. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
ateshАтеш
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
telegramТелеграмма
krymКрым
Партизани виявили 10 винищувачів на системи ППО, які рф тримає на аеродромі Саки у Криму
Guerrillas detect 10 fighter jets on air defense systems kept by Russia at Saki airfield in Crimea
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