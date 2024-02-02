Партизаны обнаружили 10 истребителей на системы ПВО, которые рф держит на аэродроме Саки в Крыму

Во время разведки стратегического аэродрома в Новофедоровке временно оккупированного Крыма, более известного как Сакский аэродром, партизаны из движения "Атеш" обнаружили примерно 10 вражеских истребителей Су-30, а также места размещения средств ПВО. Об этом "Атеш" сообщил в Telegram, информирует УНН.

Детали

Как отмечается, аэродром в Новофедоровке является одним из стратегически важных объектов, потому что с него осуществляется большинство взлетов российских истребителей для воздушных атак на Украину.

На момент разведки зафиксировано около 10 истребителей Су-30, что подчеркивает важность аэродрома как платформы для воздушных операций, а также места размещения средств ПВО и РЛС типа "Каста-2Е2", что свидетельствует о высоком уровне защиты - говорится в сообщении партизан.

Отмечается, что это лишь малая часть всех разведданных, которые получили партизаны. Всю информацию передали Силам обороны Украины.

Дополнение

Утром 1 февраля во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Громко было в Саках и Нижнегорском районе.