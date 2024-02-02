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Партизани виявили 10 винищувачів на системи ППО, які рф тримає на аеродромі Саки у Криму

Партизани виявили 10 винищувачів на системи ППО, які рф тримає на аеродромі Саки у Криму

Київ • УНН

 • 35450 перегляди

Партизани виявили близько 10 російських винищувачів Су-30 і місця розміщення засобів ППО на стратегічному аеродромі Саки в окупованому Криму.

Під час розвідки стратегічного аеродрому в Новофедорівці тимчасово окупованого Криму, більш відомого як Сакський аеродром, партизани із руху "Атеш" виявили  приблизно 10 ворожих винищувачів Су-30, а також місця розміщення засобів ППО. Про це "Атеш" повідомив у Telegram, інформує УНН

Деталі 

Як зазначається, аеродром в Новофедорівці є одним зі стратегічно важливих об'єктів, тому що з нього здійснюється більшість злетів російських винищувачів для повітряних атак на Україну. 

На момент розвідки зафіксовано приблизно 10 винищувачів Су-30, що підкреслює важливість летовища як платформи для повітряних операцій, а також місця розміщення засобів ППО та РЛС типу "Каста-2Е2", що свідчить про високий рівень захисту

- йдеться у повідомленні партизан.

Зазначається, що це лише мала частина всіх розвідданих, які отримали партизани. Всю інформацію передали Силам оборони України. 

Доповнення 

Зранку 1 лютого у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Гучно було в Саках та Нижньогірському районі. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
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