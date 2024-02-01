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У Криму вранці пролунала серія вибухів

У Криму вранці пролунала серія вибухів

Київ • УНН

 • 28625 перегляди

У тимчасово окупованому Криму в районі Сак і Нижньогірського району 1 лютого пролунали вибухи, причому повідомлення про щонайменше п'ять вибухів у Нижньогірському районі.

Зранку 1 лютого у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Гучно було в Саках та Нижньогірському районі. Про це повідомляє "Кримський вітер" у Telegram, пише УНН

Деталі

Приблизно о 8: 30 повідомлялось, що жителі Нижньогірського району чули щонайменше п'ять вибухів. 

Через годину вибухи почули і у  Саках. Вони лунали з боку Євпаторії. 

Доповнення 

Зазначимо, що поблизу міста Саки тимчасово окупованого Криму знаходиться військовий аеродром. УНН повідомляв, що в ніч на 21 вересня Сили оборони України завдали комбінованого удару по військовому аеродрому поблизу міста. Удари влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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