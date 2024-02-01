У Криму вранці пролунала серія вибухів
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Криму в районі Сак і Нижньогірського району 1 лютого пролунали вибухи, причому повідомлення про щонайменше п'ять вибухів у Нижньогірському районі.
Зранку 1 лютого у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Гучно було в Саках та Нижньогірському районі. Про це повідомляє "Кримський вітер" у Telegram, пише УНН.
Деталі
Приблизно о 8: 30 повідомлялось, що жителі Нижньогірського району чули щонайменше п'ять вибухів.
Через годину вибухи почули і у Саках. Вони лунали з боку Євпаторії.
Доповнення
Зазначимо, що поблизу міста Саки тимчасово окупованого Криму знаходиться військовий аеродром. УНН повідомляв, що в ніч на 21 вересня Сили оборони України завдали комбінованого удару по військовому аеродрому поблизу міста. Удари влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів.