У ЗСУ підтвердили удар по військовому аеродрому рф в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Українські війська вночі уразили військовий аеродром поблизу міста Саки тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій ЗСУ, пише УНН.
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«В ніч на 21 вересня Сили оборони України завдали комбінованого удару по військовому аеродрому поблизу міста Саки тимчасово окупованого Криму», - йдеться у повідомлені.
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УНН із посиланням на свої джерела повідомляв, що СБУ та ВМС цієї ночі завдали масштабний вогневий удар по військовому аеродрому «Саки» в окупованому Криму. Удари влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів.
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