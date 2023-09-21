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У ЗСУ підтвердили удар по військовому аеродрому рф в Криму

У ЗСУ підтвердили удар по військовому аеродрому рф в Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Українські війська вночі уразили військовий аеродром поблизу міста Саки тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій ЗСУ, пише УНН.

Цитата

«В ніч на 21 вересня Сили оборони України завдали комбінованого удару по військовому аеродрому поблизу міста Саки тимчасово окупованого Криму», - йдеться у повідомлені.

Раніше

УНН із посиланням на свої джерела повідомляв, що СБУ та ВМС цієї ночі завдали масштабний вогневий удар по військовому аеродрому «Саки» в окупованому Криму. Удари влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів.

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