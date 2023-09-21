У ЗСУ підтвердили удар по військовому аеродрому рф в Криму

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«В ніч на 21 вересня Сили оборони України завдали комбінованого удару по військовому аеродрому поблизу міста Саки тимчасово окупованого Криму», - йдеться у повідомлені.

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УНН із посиланням на свої джерела повідомляв, що СБУ та ВМС цієї ночі завдали масштабний вогневий удар по військовому аеродрому «Саки» в окупованому Криму. Удари влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів.

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