В ВСУ подтвердили удар по военному аэродрому рф в Крыму

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«В ночь на 21 сентября Силы обороны Украины нанесли комбинированный удар по военному аэродрому вблизи города Саки временно оккупированного Крыма», - говорится в сообщении.

Ранее

УНН со ссылкой на свои источники сообщал, что СБУ и ВМС этой ночью нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому «Саки» в оккупированном Крыму. Удары попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов.

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