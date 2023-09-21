В ВСУ подтвердили удар по военному аэродрому рф в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Украинские войска ночью поразили военный аэродром вблизи города Саки временно оккупированного Крыма. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций ВСУ, пишет УНН.
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«В ночь на 21 сентября Силы обороны Украины нанесли комбинированный удар по военному аэродрому вблизи города Саки временно оккупированного Крыма», - говорится в сообщении.
Ранее
УНН со ссылкой на свои источники сообщал, что СБУ и ВМС этой ночью нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому «Саки» в оккупированном Крыму. Удары попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов.
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