В Крыму утром прогремела серия взрывов

Утром 1 февраля во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Громко было в Саках и Нижнегорском районе. Об этом сообщает "Крымский ветер" в Telegram, пишет УНН.

Детали

Примерно в 8:30 сообщалось, что жители Нижнегорского района слышали по меньшей мере пять взрывов.

Через час взрывы услышали и в Саках. Они раздавались со стороны Евпатории.

Дополнение

Отметим, что вблизи города Саки временно оккупированного Крыма находится военный аэродром. УНН сообщал, что в ночь на 21 сентября Силы обороны Украины нанесли комбинированный удар по военному аэродрому вблизи города. Удары попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов.