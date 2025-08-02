Партия "Слуга народа" готовится исключить нардепа Кузнецова: детали заявления

Политическая партия "Слуга народа" рассматривает вопрос об исключении народного депутата Алексея Кузнецова из своих рядов. Об этом говорится в заявлении политсилы в Telegram, передает УНН.

Как заявили в партии, там ожидают "честного и объективного рассмотрения дела в суде". Также там подтвердили поддержку деятельности НАБУ и САП в борьбе с коррупцией.

Государство имеет все необходимые механизмы для эффективного противодействия коррупции. Недавно принятый Верховной Радой закон, инициированный Президентом, усилил независимость антикоррупционных институций и создал дополнительные гарантии для их работы. Только совместными усилиями всех ветвей власти возможно преодоление коррупции в нашей стране