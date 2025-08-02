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Партия "Слуга народа" готовится исключить нардепа Кузнецова: детали заявления

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Политическая партия "Слуга народа" рассматривает исключение народного депутата Алексея Кузнецова из своих рядов. Это связано с разоблачением НАБУ и САП масштабной коррупции при закупке БПЛА и РЭБ, где Кузнецов является фигурантом.

Партия "Слуга народа" готовится исключить нардепа Кузнецова: детали заявления

Политическая партия "Слуга народа" рассматривает вопрос об исключении народного депутата Алексея Кузнецова из своих рядов. Об этом говорится в заявлении политсилы в Telegram, передает УНН.

Детали

Как заявили в партии, там ожидают "честного и объективного рассмотрения дела в суде". Также там подтвердили поддержку деятельности НАБУ и САП в борьбе с коррупцией.

Государство имеет все необходимые механизмы для эффективного противодействия коррупции. Недавно принятый Верховной Радой закон, инициированный Президентом, усилил независимость антикоррупционных институций и создал дополнительные гарантии для их работы. Только совместными усилиями всех ветвей власти возможно преодоление коррупции в нашей стране

- говорится в заявлении.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную коррупцию при закупке БПЛА и средств РЭБ.

Среди фигурантов – действующий народный депутат, а также руководители районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащие Национальной гвардии.

Позже фракция политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины объявила о приостановлении членства депутата Алексея Кузнецова из-за причастности к коррупционному скандалу с закупкой дронов.

Евгений Устименко

политикаКриминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальная гвардия Украины
Слуга народа
Верховная Рада
Украина