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Партія "Слуга народу" готується виключити нардепа Кузнєцова: деталі заяви

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Політична партія "Слуга народу" розглядає виключення народного депутата Олексія Кузнєцова зі своїх лав. Це пов'язано з викриттям НАБУ та САП масштабної корупції при закупівлі БПЛА та РЕБ, де Кузнєцов є фігурантом.

Партія "Слуга народу" готується виключити нардепа Кузнєцова: деталі заяви

Політична партія "Слуга народу" розглядає питання про виключення народного депутата Олексія Кузнєцова зі своїх лав. Про це йдеться в заяві політсили в Telegram, передає УНН.

Деталі

Як заявили в партії, там очікують на "чесний та об’єктивний розгляд справи у суді". Також там підтвердили підтримку діяльності НАБУ і САП у боротьбі з корупцією.

Держава має всі необхідні механізми для ефективної протидії корупції. Нещодавно ухвалений Верховною Радою закон, ініційований Президентом, посилив незалежність антикорупційних інституцій і створив додаткові гарантії для їхньої роботи. Лише спільними зусиллями всіх гілок влади можливе подолання корупції в нашій країні

- йдеться в заяві.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ.

Серед фігурантів – чинний народний депутат, а також очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії.

Пізніше фракція політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України оголосила про призупинення членства депутата Олексія Кузнєцова через причетність до корупційного скандалу з закупівлею дронів.

Євген Устименко

ПолітикаКримінал та НП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національна гвардія України
Слуга народу
Верховна Рада України
Україна