Paramount выиграла телевизионные права на Лигу чемпионов

Фото: LaPresse

Американская кинокомпания Paramount выиграла тендер на телевизионные права Лиги чемпионов в Великобритании и Германии. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

Paramount Skydance Corp. выиграла тендер на телевизионные права Лиги чемпионов в Великобритании и Германии. Это первый случай, когда американская медиагруппа сделала большой шаг вперед в международном спорте. Аукционы по продаже прав в других странах, включая основные европейские рынки, все еще продолжаются - пишет издание.

УЕФА пытался пересмотреть процесс тендера на трансляцию своего знакового турнира Лиги чемпионов, надеясь повысить его привлекательность для стриминговых провайдеров. Изначально организация планировала продать глобальные пакеты прав и провела предварительные переговоры с рядом стримеров относительно глобального предложения, но участники торгов предпочли сосредоточиться на региональных соглашениях, сообщил человек, попросивший не называть его имени, обсуждая текущие переговоры.

Победа Paramount знаменует собой новый важный выход на рынок Великобритании и Германии, одних из крупнейших территорий УЕФА. В настоящее время права на трансляцию разделены между Amazon.com Inc. и TNT Sports - добавляет издание.

Paramount, которая в августе объединилась со Skydance Media Дэвида Эллисона, в 2022 году заключила соглашение с УЕФА о шестилетнем партнерстве на трансляцию Лиги чемпионов в США.

Сделка, заключенная в четверг, является значительной победой для УЕФА и его консультантов по вопросам новых медиа. Ежегодный главный турнир УЕФА, Лига чемпионов, каждый сезон генерирует миллиарды евро коммерческого дохода. Несмотря на этот огромный доход, медиа-права разрознены, примерно 100 различных вещателей приобрели различные пакеты.

Напомним

В Голливуде назревает мегаслияние, которое может стать крупнейшим в медиаиндустрии за последнее десятилетие. Компания Paramount Skydance, принадлежащая Дэвиду Эллисону, считается главным претендентом на приобретение Warner Bros. Discovery – гиганта, в состав которого входят HBO, киностудия Warner Bros. и стриминговый сервис с более чем 120 миллионами подписчиков.