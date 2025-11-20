$42.090.00
Paramount виграла телевізійні права на Лігу чемпіонів

Київ • УНН

 • 828 перегляди

Кінокомпанія Paramount виграла тендер на телевізійні права Ліги чемпіонів у Великій Британії та Німеччині. Це перший випадок, коли американська медіагрупа зробила великий крок уперед у міжнародному спорті.

Paramount виграла телевізійні права на Лігу чемпіонів
Фото: LaPresse

Американська кінокомпанія Paramount виграла тендер на телевізійні права Ліги чемпіонів у Великій Британії та Німеччині. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Paramount Skydance Corp. виграла тендер на телевізійні права Ліги чемпіонів у Великій Британії та Німеччині. Це перший випадок, коли американська медіагрупа зробила великий крок уперед у міжнародному спорті. Аукціони з продажу прав в інших країнах, включаючи основні європейські ринки, все ще тривають

- пише видання.

УЄФА намагався переглянути процес тендеру на трансляцію свого знакового турніру Ліги чемпіонів, сподіваючись підвищити його привабливість для стрімінгових провайдерів. Спочатку організація планувала продати глобальні пакети прав і провела попередні переговори з низкою стрімерів щодо глобальної пропозиції, але учасники торгів воліли зосередитися на регіональних угодах, повідомила людина, яка попросила не називати її імені, обговорюючи поточні переговори.

Перемога Paramount знаменує собою новий важливий вихід на ринок Великої Британії та Німеччини, одних з найбільших територій УЄФА. Наразі права на трансляцію розділені між Amazon.com Inc. та TNT Sports

- додає видання.

Paramount, яка у серпні об'єдналася зі Skydance Media Девіда Еллісона, у 2022 році уклала угоду з УЄФА про шестирічне партнерство на трансляцію Ліги чемпіонів у США .

Угода, укладена в четвер, є значною перемогою для УЄФА та його консультантів з питань нових медіа. Щорічний головний турнір УЄФА, Ліга чемпіонів, щосезону генерує мільярди євро комерційного доходу. Незважаючи на цей величезний дохід, медіа-права розпорошені, приблизно 100 різних мовників придбали різні пакети.

Нагадаємо

У Голлівуді назріває мегазлиття, яке може стати найбільшим у медіаіндустрії за останнє десятиліття. Компанія Paramount Skydance, що належить Девіду Еллісону, вважається головним претендентом на придбання Warner Bros. Discovery – гіганта, до складу якого входять HBO, кіностудія Warner Bros. та стрімінговий сервіс із понад 120 мільйонами підписників.

Павло Башинський

