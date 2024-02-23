Ожидать от россии какой-то гадости надо всегда: Игнат о возможных ударах рф во вторую годовщину вторжения

Пока неизвестно, планирует ли россия массированный ракетный удар по Украине ко второй годовщине полномасштабного вторжения, однако расслабляться не нужно. Об этом сказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН.

Ожидать от россии какой-то гадости надо всегда. Потому что это страна, которая пытается нас физически уничтожить как страну. Поэтому, возможно, и будет какая-то привязка к датам, а, возможно, и не будет. Надо каждый день быть бдительными - сказал Игнат.

Он напомнил, что в прошлом году россия провела массированный обстрел Украины 9 марта, оттянув атаку от даты годовщины на несколько недель.

Он подчеркнул, что расслабляться не нужно, а противовоздушная оборона всегда находится в боевой готовности к отражению воздушного нападения противника.

Напомним,

Ночью, во время очередной дроновой атаки, российские войска попали по многоэтажке и предприятию в Днепре. Пострадало 8 жителей, двое из которых остаются в больнице. Продолжаются поиски людей под завалами дома.

Атака рф на прифронтовую ТЭС: количество пострадавших увеличилось до девяти