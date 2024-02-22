"Можем просто порекомендовать консультацию и психологическую помощь": в ЕС прокомментировали заявления медведева о Киеве и Одессе

Представитель Еврокомиссии отказался комментировать заявления бывшего президента россии дмитрия медведева о Киеве и Одессе, но порекомендовал обратиться за консультациями и психологической помощью тем, кто отчаянно нуждается во внимании.