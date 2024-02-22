Атака рф на прифронтовую ТЭС: количество пострадавших увеличилось до девяти
Киев • УНН
Девять энергетиков получили ранения во время обстрела российскими войсками прифронтовой теплоэлектростанции в Украине.
Девять энергетиков получили ранения в результате сегодняшнего обстрела российских войск прифронтовой ТЭС. Об этом информирует пресс-служба ДТЭК, пишет УНН.
Детали
"Количество пострадавших от обстрела работников станции увеличилось до 9", - говорится в сообщении.
Как отмечается, четверо сотрудников госпитализировали с травмами различной тяжести. Еще пятеро получили контузии.
Ранее сообщалось о шести раненых энергетиках в результате атаки рф на прифронтовую ТЭС.
Атака рф на прифронтовую ТЭС: количество пострадавших увеличилось до девяти
Девять энергетиков получили ранения во время обстрела российскими войсками прифронтовой теплоэлектростанции в Украине.
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