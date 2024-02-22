Атака рф на прифронтову ТЕС: кількість постраждалих збільшилась до дев’яти
Київ • УНН
Дев'ять енергетиків отримали поранення під час обстрілу російськими військами прифронтової теплоелектростанції в Україні.
Дев’ять енергетиків отримали поранення внаслідок сьогоднішнього обстрілу російських військ прифронтової ТЕС. Про це інформує пресслужба ДТЕК, пише УНН.
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"Кількість постраждалих від обстрілу працівників станції збільшилася до 9", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, четверо співробітників госпіталізували з травмами різної тяжкості. Ще п'ятеро отримали контузії.
Раніше повідомлялось про шістьох поранених енергетиків внаслідок атаки рф на прифронтову ТЕС.