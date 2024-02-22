рф атакувала прифронтову ТЕС: шістьох енергетиків поранено
Київ • УНН
Російські війська атакували прифронтову теплоелектростанцію, поранивши шістьох робітників і пошкодивши обладнання.
Сьогодні, 22 лютого, армія рф атакувала прифронтову ТЕС. Шістьох робітників поранено. Про це інформує пресслужба ДТЕК, пише УНН.
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Енергетикам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні. Також серйозно пошкоджено обладання теплоелектростанції. В ці хвилини ліквідовуємо наслідки атаки
З початку цього опалювального сезону теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні ворогом близько 40 разів.
Дефіциту електрики немає, тривають роботи на відключеній через обстріл лінії, що живить ЗАЕС - Міненерго22.02.24, 10:13 • 28620 переглядiв