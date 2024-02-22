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Дефіциту електрики немає, тривають роботи на відключеній через обстріл лінії, що живить ЗАЕС - Міненерго

Київ • УНН

 • 28620 перегляди

Запорізька АЕС залишається на одній лінії електропередач, поки тривають ремонтні роботи на високовольтній лінії, яка була відключена через обстріли.

Дефіциту електрики немає, тривають роботи на відключеній через обстріл лінії, що живить ЗАЕС - Міненерго

Дефіциту електроенергії немає, є резерви генерації. Після обстрілу Запорізька АЕС залишається на одній лінії живлення, на відключеній через обстріл високовольтній лінії, що живила ЗАЕС, тривають роботи. Про це повідомили у Міненерго у четвер, пише УНН.

Генерація і споживання

"Дефіциту електроенергії в енергосистемі не фіксується. Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії", - повідомили у міністерстві у соцмережах.

Як зазначається, у короткостроковий ремонт вийшов блок ТЕС. У резерві 6 енергоблоків теплоелектростанцій, які будуть задіяні у разі потреби.

"Ситуація контрольована. Енергосистема збалансована. Графіки відключень не застосовуються", - сказано у повідомленні.

Наслідки обстрілів

"Тривають роботи на високовольтній лінії електропередачі у Запорізькій області, яка живила Запорізьку атомну електростанцію та була відключена через обстріл напередодні. Наразі ЗАЕС залишається на одній лінії живлення", - повідомили у Міненерго.

Внаслідок артобстрілу на Миколаївщині, що стався сьогодні вранці, як вказано, без газопостачання залишилось 700 споживачів.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі залишається стабільним і становить 15,59 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - вказали у міністерстві.

Імпорт/експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 1256 МВт-год, також передбачається експорт до Польщі, Румунії, Словаччини та Молдови – до 2708 МВт-год, зазначили у Міненерго.

Запорізька АЕС досі працює на одній лінії електропередач, яка живить станцію - Федоров22.02.24, 09:55 • 114715 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаЕкономіка
Міністерство енергетики України
Запорізька атомна електростанція
Румунія
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