Дефіциту електрики немає, тривають роботи на відключеній через обстріл лінії, що живить ЗАЕС - Міненерго
Київ • УНН
Запорізька АЕС залишається на одній лінії електропередач, поки тривають ремонтні роботи на високовольтній лінії, яка була відключена через обстріли.
Дефіциту електроенергії немає, є резерви генерації. Після обстрілу Запорізька АЕС залишається на одній лінії живлення, на відключеній через обстріл високовольтній лінії, що живила ЗАЕС, тривають роботи. Про це повідомили у Міненерго у четвер, пише УНН.
Генерація і споживання
"Дефіциту електроенергії в енергосистемі не фіксується. Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії", - повідомили у міністерстві у соцмережах.
Як зазначається, у короткостроковий ремонт вийшов блок ТЕС. У резерві 6 енергоблоків теплоелектростанцій, які будуть задіяні у разі потреби.
"Ситуація контрольована. Енергосистема збалансована. Графіки відключень не застосовуються", - сказано у повідомленні.
Наслідки обстрілів
"Тривають роботи на високовольтній лінії електропередачі у Запорізькій області, яка живила Запорізьку атомну електростанцію та була відключена через обстріл напередодні. Наразі ЗАЕС залишається на одній лінії живлення", - повідомили у Міненерго.
Внаслідок артобстрілу на Миколаївщині, що стався сьогодні вранці, як вказано, без газопостачання залишилось 700 споживачів.
Ситуація на ЗАЕС
"Рівень води у ставку-охолоджувачі залишається стабільним і становить 15,59 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - вказали у міністерстві.
Імпорт/експорт
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 1256 МВт-год, також передбачається експорт до Польщі, Румунії, Словаччини та Молдови – до 2708 МВт-год, зазначили у Міненерго.
Запорізька АЕС досі працює на одній лінії електропередач, яка живить станцію - Федоров22.02.24, 09:55 • 114715 переглядiв