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Запорізька АЕС досі працює на одній лінії електропередач, яка живить станцію - Федоров

Київ • УНН

 • 114715 перегляди

Лише одна лінія електропередач, що живить Запорізьку АЕС, залишається в робочому стані після того, як ворожі обстріли пошкодили іншу лінію, що збільшило ризики аварії.

Запорізька АЕС досі працює на одній лінії електропередач, яка живить станцію - Федоров

На Запорізькій атомній електростанції працює лише одна лінія електропередач, яка живить станцію. Інша лінія була пошкоджена внаслідок ворожого обстрілу. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Сьогодні ми можемо говорити про те, що працює лише одна лінія електропередач, яка живить ЗАЕС. Це 750 кВт, а інша лінія - 330 кВт була пошкоджена внаслідок ворожого обстрілу. За останні два роки, як ворог захопив ЗАЕС, щонайменше 8 разів був повний блекаут. І це суттєво підвищує небезпеку аварії

- сказав Федоров.

Очільник ОВА наголосив на проблемах з кваліфікованим персоналом, адже з 1 лютого ворог не допустив на роботу на ЗАЕС 120 працівників, які не захотіли отримати паспорт рф.

І таким чином окупанти ще раз поставили під загрозу функціонування станції. Тому що кваліфікованого персоналу на атомній станції не вистачає

- додав Федоров.

Нагадаємо

Внаслідок ворожих обстрілів Запорізька атомна електростанція залишилась на одній лінії живлення. https://unn.ua/news/cherez-obstrily-rosiian-zaes-zalyshylas-na-odnii-linii-zhyvlennia-defitsytu-elektryky-nemaie-minenerho

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
Запорізька атомна електростанція
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