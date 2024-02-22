Запорізька АЕС досі працює на одній лінії електропередач, яка живить станцію - Федоров
Київ • УНН
Лише одна лінія електропередач, що живить Запорізьку АЕС, залишається в робочому стані після того, як ворожі обстріли пошкодили іншу лінію, що збільшило ризики аварії.
На Запорізькій атомній електростанції працює лише одна лінія електропередач, яка живить станцію. Інша лінія була пошкоджена внаслідок ворожого обстрілу. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Сьогодні ми можемо говорити про те, що працює лише одна лінія електропередач, яка живить ЗАЕС. Це 750 кВт, а інша лінія - 330 кВт була пошкоджена внаслідок ворожого обстрілу. За останні два роки, як ворог захопив ЗАЕС, щонайменше 8 разів був повний блекаут. І це суттєво підвищує небезпеку аварії
Очільник ОВА наголосив на проблемах з кваліфікованим персоналом, адже з 1 лютого ворог не допустив на роботу на ЗАЕС 120 працівників, які не захотіли отримати паспорт рф.
І таким чином окупанти ще раз поставили під загрозу функціонування станції. Тому що кваліфікованого персоналу на атомній станції не вистачає
Нагадаємо
Внаслідок ворожих обстрілів Запорізька атомна електростанція залишилась на одній лінії живлення. https://unn.ua/news/cherez-obstrily-rosiian-zaes-zalyshylas-na-odnii-linii-zhyvlennia-defitsytu-elektryky-nemaie-minenerho