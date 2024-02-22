Запорожская АЭС до сих пор работает на одной линии электропередач, которая питает станцию - Федоров
Киев • УНН
Только одна линия электропередач, питающая Запорожскую АЭС, остается в рабочем состоянии после того, как вражеские обстрелы повредили другую линию, что увеличило риски аварии.
На Запорожской атомной электростанции работает только одна линия электропередач, которая питает станцию. Другая линия была повреждена в результате вражеского обстрела. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Сегодня мы можем говорить о том, что работает только одна линия электропередач, которая питает ЗАЭС. Это 750 кВт, а другая линия - 330 кВт была повреждена в результате вражеского обстрела. За последние два года, как враг захватил ЗАЭС, по меньшей мере 8 раз был полный блэкаут. И это существенно повышает опасность аварии
Глава ОВА отметил проблемы с квалифицированным персоналом, ведь с 1 февраля враг не допустил на работу на ЗАЭС 120 работников, которые не захотели получить паспорт рф.
И таким образом оккупанты еще раз поставили под угрозу функционирование станции. Потому что квалифицированного персонала на атомной станции не хватает
Напомним,
Вследствие вражеских обстрелов Запорожская атомная электростанция осталась на одной линии питания. https://unn.ua/news/cherez-obstrily-rosiian-zaes-zalyshylas-na-odnii-linii-zhyvlennia-defitsytu-elektryky-nemaie-minenerho
Запорожская АЭС до сих пор работает на одной линии электропередач, которая питает станцию - Федоров
Только одна линия электропередач, питающая Запорожскую АЭС, остается в рабочем состоянии после того, как вражеские обстрелы повредили другую линию, что увеличило риски аварии.
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