Запорожская АЭС до сих пор работает на одной линии электропередач, которая питает станцию - Федоров

На Запорожской атомной электростанции работает только одна линия электропередач, которая питает станцию. Другая линия была повреждена в результате вражеского обстрела. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Сегодня мы можем говорить о том, что работает только одна линия электропередач, которая питает ЗАЭС. Это 750 кВт, а другая линия - 330 кВт была повреждена в результате вражеского обстрела. За последние два года, как враг захватил ЗАЭС, по меньшей мере 8 раз был полный блэкаут. И это существенно повышает опасность аварии - сказал Федоров.

Глава ОВА отметил проблемы с квалифицированным персоналом, ведь с 1 февраля враг не допустил на работу на ЗАЭС 120 работников, которые не захотели получить паспорт рф.

И таким образом оккупанты еще раз поставили под угрозу функционирование станции. Потому что квалифицированного персонала на атомной станции не хватает - добавил Федоров.

Напомним,

Вследствие вражеских обстрелов Запорожская атомная электростанция осталась на одной линии питания. https://unn.ua/news/cherez-obstrily-rosiian-zaes-zalyshylas-na-odnii-linii-zhyvlennia-defitsytu-elektryky-nemaie-minenerho