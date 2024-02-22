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Запорожская АЭС до сих пор работает на одной линии электропередач, которая питает станцию - Федоров

Запорожская АЭС до сих пор работает на одной линии электропередач, которая питает станцию - Федоров

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 07:55  •  28259 просмотра

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Только одна линия электропередач, питающая Запорожскую АЭС, остается в рабочем состоянии после того, как вражеские обстрелы повредили другую линию, что увеличило риски аварии.

На Запорожской атомной электростанции работает только одна линия электропередач, которая питает станцию. Другая линия была повреждена в результате вражеского обстрела. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Сегодня мы можем говорить о том, что работает только одна линия электропередач, которая питает ЗАЭС. Это 750 кВт, а другая линия - 330 кВт была повреждена в результате вражеского обстрела. За последние два года, как враг захватил ЗАЭС, по меньшей мере 8 раз был полный блэкаут. И это существенно повышает опасность аварии

- сказал Федоров.

Глава ОВА отметил проблемы с квалифицированным персоналом, ведь с 1 февраля враг не допустил на работу на ЗАЭС 120 работников, которые не захотели получить паспорт рф.

И таким образом оккупанты еще раз поставили под угрозу функционирование станции. Потому что квалифицированного персонала на атомной станции не хватает

- добавил Федоров.

Напомним,

Вследствие вражеских обстрелов Запорожская атомная электростанция осталась на одной линии питания. https://unn.ua/news/cherez-obstrily-rosiian-zaes-zalyshylas-na-odnii-linii-zhyvlennia-defitsytu-elektryky-nemaie-minenerho

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
ivan-fedorov-politykИван Федоров
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