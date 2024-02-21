Через обстріли росіян ЗАЕС залишилась на одній лінії живлення, дефіциту електрики немає - Міненерго
Київ • УНН
Міністерство енергетики повідомило, що російські обстріли залишили Запорізьку атомну електростанцію на одній лінії електропередач.
Внаслідок ворожих обстрілів Запорізька атомна електростанція залишилась на одній лінії живлення, дефіциту електроенергії немає. Про це у середу повідомили в Міненерго, пише УНН.
Внаслідок бойових дій учора було знеструмлено високовольтну лінію електропередачі 330 кВ у Запорізькій області. У результаті Запорізька атомна електростанція залишилась на одній лінії живлення. У районі тривають бойові дії
Крім того, через ворожий обстріл є пошкодження повітряної лінії на Чернігівщині, без світла опинились близько 200 споживачів у двох населених пунктах.
Генерація
За даними Міненерго, дефіциту в енергосистемі не фіксується.
"Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії", - вказали у відомстві.
Також додали, що у резерві 7 блоків теплоелектростанцій, які будуть задіяні у разі потреби.
Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються
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Імпорт та експорт
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 1400 МВт*год. Також передбачається експорт – до 3000 МВт*год.
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