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Гендиректор МАГАТЕ провів оцінку щодо рівня персоналу та захисту під час четвертого візиту на Запорізьку АЕС

Гендиректор МАГАТЕ провів оцінку щодо рівня персоналу та захисту під час четвертого візиту на Запорізьку АЕС

Київ • УНН

 • 22121 перегляди

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив свій четвертий візит на Запорізьку АЕС, де він оцінив дотримання принципів безпеки МАГАТЕ, а також стан систем енергопостачання, охолодження та рівень персоналу на станції.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив візит на Запорізьку АЕС, уже четвертий. Очільник Агентства ООН з атомної енергії повідомив, що на станції оцінив дотримання 5 принципів МАГАТЕ щодо захисту, стан систем енергопостачання та охолодження, рівень кваліфікованого персоналу, пише УНН.

Під час мого 4-го візиту на ЗАЕС я оцінив дотримання 5 принципів МАГАТЕ щодо захисту станції та стан поточних систем енергопостачання та охолодження, рівень кваліфікованого персоналу тощо. Це життєво важливі оцінки для безпеки та охорони об’єкта - немає місця для самозаспокоєння

- написав Гроссі у соцмережі X.

Доповнення

6 лютого Гроссі побував у Києві та зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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rafael-hrossiРафаель Гроссі
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