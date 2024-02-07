Гендиректор МАГАТЕ провів оцінку щодо рівня персоналу та захисту під час четвертого візиту на Запорізьку АЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив візит на Запорізьку АЕС, уже четвертий. Очільник Агентства ООН з атомної енергії повідомив, що на станції оцінив дотримання 5 принципів МАГАТЕ щодо захисту, стан систем енергопостачання та охолодження, рівень кваліфікованого персоналу, пише УНН.

Під час мого 4-го візиту на ЗАЕС я оцінив дотримання 5 принципів МАГАТЕ щодо захисту станції та стан поточних систем енергопостачання та охолодження, рівень кваліфікованого персоналу тощо. Це життєво важливі оцінки для безпеки та охорони об’єкта - немає місця для самозаспокоєння