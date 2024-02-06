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Зеленський і гендиректор МАГАТЕ обговорили ризики окупації Запорізької АЕС напередодні візиту Гроссі на цю станцію

Зеленський і гендиректор МАГАТЕ обговорили ризики окупації Запорізької АЕС напередодні візиту Гроссі на цю станцію

Київ • УНН

 • 29865 перегляди

Зеленський наголосив Генеральному директору МАГАТЕ, що єдиним способом запобігти ядерному інциденту на Запорізькій АЕС є її повна демілітаризація та деокупація Україною.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі напередодні візиту енергетика на Запорізьку АЕС. Про перебіг цієї зустрічі розповіли в пресслужбі Офісу Президента, передає УНН.

Деталі

На зустрічі Зеленський та Гроссі говорили про актуальну безпекову ситуацію на тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, а також торкнулись  ризиків, які несе її окупація російськими військами.

Український Президент вкотре наголосив, що єдиним способом запобігти ядерному інциденту на ЗАЕС є її повна демілітаризація, деокупація та відновлення Україною контролю над станцією.

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Зеленський також подякував директору МАГАТЕ за підтримку Української формули миру з боку агентства та практичні кроки щодо імплементації її першого пункту "Радіаційна та ядерна безпека". 

Участь МАГАТЕ в реалізації першого пункту Української формули миру важлива. Запрошую вас узяти участь у Глобальному саміті миру, що запланований у Швейцарії.

 – зазначив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі сторони також наголосили на важливості обрання України до складу Ради керуючих МАГАТЕ до 2025 року.

Нагадаємо

Ранком УНН повідомив, що Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі  сьогодні, 6 лютого, перебув з робочим візитом у Київ. Він обговорив з представниками енергетичної та ядерної галузей питання щодо українських АЕС.

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі також оголосив, що завтра, 7 лютого, відвідає окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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rafael-hrossiРафаель Гроссі
mizhnarodne-ahentstvo-z-atomnoi-enerhiiМіжнародне агентство з атомної енергії
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