Завтра глава МАГАТЕ планує відвідати окуповану росіянами Запорізьку АЕС

Завтра, 7 лютого, голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі відвідає окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію. Про це очільник МАГАТЕ заявив під час свого візиту до Києва повідомляє Tagesschau, передає УНН.

Деталі

В середу під час візиту на ЗАЕС голова МАГАТЕ має оцінити чи можна експлуатувати станцію зі зменшеною кількістю персоналу та наскільки безпечним є паливо, яке роками перебувало в реакторах.

На окупованій росіянами ЗАЕС спливає термін експлуатації ядерного палива

За його словами, наразі кількість працівників ЗАЕС значно менша, від того скільки повинно бути персоналу.

На цьому величезному об'єкті колись працювало близько 12 000 співробітників. Тепер їх кількість скоротилася до 2000-3000. "Однак для того, щоб працювати така високорозвинена система, потрібна певна кількість людей з різними функціями. Поки що ситуація стабільна, "але це дуже, дуже тонкий баланс