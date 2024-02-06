Завтра глава МАГАТЕ планує відвідати окуповану росіянами Запорізьку АЕС
Київ • УНН
Глава МАГАТЕ відвідає окуповану росією Запорізьку атомну електростанцію в Україні, щоб оцінити її безпеку та укомплектованість персоналом.
Завтра, 7 лютого, голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі відвідає окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію. Про це очільник МАГАТЕ заявив під час свого візиту до Києва повідомляє Tagesschau, передає УНН.
Деталі
В середу під час візиту на ЗАЕС голова МАГАТЕ має оцінити чи можна експлуатувати станцію зі зменшеною кількістю персоналу та наскільки безпечним є паливо, яке роками перебувало в реакторах.
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За його словами, наразі кількість працівників ЗАЕС значно менша, від того скільки повинно бути персоналу.
На цьому величезному об'єкті колись працювало близько 12 000 співробітників. Тепер їх кількість скоротилася до 2000-3000. "Однак для того, щоб працювати така високорозвинена система, потрібна певна кількість людей з різними функціями. Поки що ситуація стабільна, "але це дуже, дуже тонкий баланс
Він зазначив, що під час візиту також планує дослідити, перспективи кадрової ситуації на окупованій росіянами атомній станції.
Доповнення
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі сьогодні, 6 лютого, перебуває з робочим візитом у Києві.
Він вже обговорив з представниками енергетичної та ядерної галузей питання щодо українських АЕС.
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Нагадаємо
Після переговорів у Києві Гроссі планує відвідати Запорізьку АЕС. Згідно з офіційним повідомленням МАГАТЕ, Гроссі має розглянути та спробувати досягти прогресу у вирішенні низки поточних проблем ядерної безпеки на ЗАЕС, включаючи потенційні ризики, пов'язані з діяльністю з технічного обслуговування обладнання станції.