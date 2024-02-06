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Завтра глава МАГАТЕ планує відвідати окуповану росіянами Запорізьку АЕС

Завтра глава МАГАТЕ планує відвідати окуповану росіянами Запорізьку АЕС

Київ • УНН

 • 25348 перегляди

Глава МАГАТЕ відвідає окуповану росією Запорізьку атомну електростанцію в Україні, щоб оцінити її безпеку та укомплектованість персоналом.

Завтра, 7 лютого, голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі відвідає окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію. Про це очільник МАГАТЕ заявив під час свого візиту до Києва повідомляє Tagesschau, передає УНН

Деталі 

В середу під час візиту на ЗАЕС голова МАГАТЕ має оцінити чи можна експлуатувати станцію зі зменшеною кількістю персоналу та наскільки безпечним є паливо, яке роками перебувало в реакторах.

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За його словами, наразі кількість працівників ЗАЕС значно менша, від того скільки повинно бути персоналу.

На цьому величезному об'єкті колись працювало близько 12 000 співробітників. Тепер їх кількість скоротилася до 2000-3000. "Однак для того, щоб працювати така високорозвинена система, потрібна певна кількість людей з різними функціями. Поки що ситуація стабільна, "але це дуже, дуже тонкий баланс

- резюмував Рафаель Гроссі.

Він зазначив, що під час візиту також планує дослідити, перспективи кадрової ситуації на окупованій росіянами атомній станції.

Доповнення

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі сьогодні, 6 лютого, перебуває з робочим візитом у Києві.

Він вже обговорив з представниками енергетичної та ядерної галузей питання щодо українських АЕС.

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Нагадаємо

Після переговорів у Києві Гроссі планує відвідати Запорізьку АЕС. Згідно з офіційним повідомленням МАГАТЕ, Гроссі має розглянути та спробувати досягти прогресу у вирішенні низки поточних проблем ядерної безпеки на ЗАЕС, включаючи потенційні ризики, пов'язані з діяльністю з технічного обслуговування обладнання станції.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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