Завтра глава МАГАТЭ планирует посетить оккупированную россиянами Запорожскую АЭС

Завтра, 7 февраля, председатель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси посетит оккупированную россиянами Запорожскую атомную электростанцию. Об этом глава МАГАТЭ заявил во время своего визита в Киев сообщает Tagesschau, передает УНН.

Детали

В среду во время визита на ЗАЭС глава МАГАТЭ должен оценить можно ли эксплуатировать станцию с уменьшенным количеством персонала и насколько безопасно топливо, которое годами находилось в реакторах.

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По его словам, сейчас количество работников ЗАЭС значительно меньше, от того сколько должно быть персонала.

На этом огромном объекте когда-то работало около 12 000 сотрудников. Теперь их количество сократилось до 2000-3000. "Однако для того, чтобы работать такая высокоразвитая система, нужно определенное количество людей с различными функциями. Пока что ситуация стабильна, "но это очень, очень тонкий баланс - резюмировал Рафаэль Гросси.

Он отметил, что во время визита также планирует исследовать, перспективы кадровой ситуации на оккупированной россиянами атомной станции.

Дополнение

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси сегодня, 6 февраля, находится с рабочим визитом в Киевеи...

Он уже обсудил с представителями энергетической и ядерной отраслей вопрос об украинских АЭС.

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Напомним

После переговоров в Киеве Гросси планирует посетить Запорожскую АЭС. Согласно официальному сообщению МАГАТЭ, Гросси должен рассмотреть и попытаться достичь прогресса в решении ряда текущих проблем ядерной безопасности на ЗАЭС, включая потенциальные риски, связанные с деятельностью по техническому обслуживанию оборудования станции.