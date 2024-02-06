Завтра глава МАГАТЭ планирует посетить оккупированную россиянами Запорожскую АЭС

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
  •  109865 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  144386 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  161577 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  150985 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  157250 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  261463 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  349272 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  333794 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Завтра глава МАГАТЭ планирует посетить оккупированную россиянами Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ посетит оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию в Украине, чтобы оценить ее безопасность и укомплектованность персоналом.

Война •   •  7259 просмотра
Завтра глава МАГАТЭ планирует посетить оккупированную россиянами Запорожскую АЭС

Хакеры узнали, сколько может стоить производство "шахедов" в россии

Согласно документам 2022 года, россия намеревалась выпустить на своих мощностях по лицензии 6 тысяч иранских беспилотников в течение 2,5 лет. Общая цена контракта на производство, включая передачу технологий, оборудования, комплектующих, программного обеспечения, составляет 108,5 млрд рублей (1 млрд 750 млн долларов).

Война •   •  5794 просмотра
Хакеры узнали, сколько может стоить производство "шахедов" в россии

Враг обстрелял два населенных пункта на Харьковщине: разрушены школа и предприятие - Синегубов

Россияне обстреляли два населенных пункта в Чугуевском районе Харьковской области. Разрушена школа и сожжены 10 ангаров на предприятии, где также был поврежден грузовик.

Война •   •  8315 просмотра
Враг обстрелял два населенных пункта на Харьковщине: разрушены школа и предприятие - Синегубов

беларусь и россия хотят объединить списки "экстремистов" и "экстремистских ресурсов"

беларусь и россия стремятся унифицировать списки "экстремистов" и запрещенных сайтов.

Новости Мира •   •  6247 просмотра
беларусь и россия хотят объединить списки "экстремистов" и "экстремистских ресурсов"

Речной флот Дунайского пароходства будут модернизировать в Австрии - Минобновление

Украина начинает модернизацию речного флота Дунайского пароходства в сотрудничестве с международными партнерами, чтобы заменить устаревшие двигатели и сделать флот более современным и экологически чистым.

Экономика •   •  9090 просмотра
Речной флот Дунайского пароходства будут модернизировать в Австрии - Минобновление

За неделю "Армия дронов" уничтожила почти 400 опорных пунктов россиян

За прошедшую неделю ударные беспилотники "Армии дронов" уничтожили около 150 российских солдат и около 400 опорных пунктов.

Война •   •  8068 просмотра
За неделю "Армия дронов" уничтожила почти 400 опорных пунктов россиян

В Минагро рассказали, как будут распределяться дотации аграриям в 2024 году

В 2024 году фермеры в Украине продолжат получать государственную помощь. В частности, будут восстановлены бюджетные дотации на содержание крупного рогатого скота, коз и овец.

Экономика •   •  7718 просмотра
В Минагро рассказали, как будут распределяться дотации аграриям в 2024 году

В Донецкой области 74 города на линии фронта почти обесточены полностью, отремонтировать сложно из-за действий агрессора - Филашкин

74 населенных пункта на линии соприкосновения в Донецкой области почти полностью обесточены и труднодоступны для ремонта из-за обстрелов со стороны российских войск. За два года - 116 тыс поврежденного и разрушенного жилья в Донецкой области, среди этого - 353 школы; 301 садик, 286 больниц.

Война •   •  9422 просмотра
В Донецкой области 74 города на линии фронта почти обесточены полностью, отремонтировать сложно из-за действий агрессора - Филашкин

Враг за эти сутки обстрелял 20 населенных пунктов на Харьковщине, 17 объектов гражданской инфраструктуры разрушены - глава ОВА

В результате российского ракетного удара по гостинице в поселке Золочев Харьковской области погиб двухмесячный мальчик и были ранены три женщины, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации.

Война •   •  9271 просмотра
Враг за эти сутки обстрелял 20 населенных пунктов на Харьковщине, 17 объектов гражданской инфраструктуры разрушены - глава ОВА

Глава МИД Португалии обсудил с Кулебой финансовые и военные вызовы с которыми столкнулась Украина

Министр иностранных дел Португалии и украинский коллега обсудили дальнейшую поддержку Португалии в решении финансовых и военных проблем Украины в условиях войны с Россией.

Война •   •  11020 просмотра
Глава МИД Португалии обсудил с Кулебой финансовые и военные вызовы с которыми столкнулась Украина