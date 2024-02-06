МАГАТЭ: некоторые сотрудники ЗАЭС отказываются от контрактов с "росатомом"

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
  •  119638 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
  •  139664 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
  •  132199 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  141578 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  250253 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  342438 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  329498 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  288795 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  282112 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  230009 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kievКиев
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Новости по теме

МАГАТЭ: некоторые сотрудники ЗАЭС отказываются от контрактов с "росатомом"

Около 100 украинских работников Запорожской атомной электростанции, оккупированной россией, отказались подписывать контракты с российской атомной компанией "росатом".

Война •   •  19572 просмотра
МАГАТЭ: некоторые сотрудники ЗАЭС отказываются от контрактов с "росатомом"

Администрация Байдена намерена наложить вето на законопроект, который позволит оказать помощь только Израилю

Администрация Байдена намерена наложить вето на законопроект, поддержанный республиканцами, который предусматривает выделение 14 миллиардов долларов помощи только Израилю, изъяв Украину из этого пакета.

Политика •   •  17497 просмотра
Администрация Байдена намерена наложить вето на законопроект, который позволит оказать помощь только Израилю

ЕС планирует начать выплаты из пакета помощи Украине в 50 млрд евро в марте - фон дер Ляйен

Европейская комиссия планирует начать выплаты из пакета помощи в 50 миллиардов евро, одобренного для Украины, в марте.

Экономика •   •  18111 просмотра
ЕС планирует начать выплаты из пакета помощи Украине в 50 млрд евро в марте - фон дер Ляйен

Трамп заявил, что хочет немедленно провести дебаты с Байденом

Трамп хочет немедленных дебатов с президентом Байденом, чтобы обсудить политику, которая может принести пользу стране.

Новости Мира •   •  16755 просмотра
Трамп заявил, что хочет немедленно провести дебаты с Байденом

Оккупанты усилили артиллерийское давление на Невское и Белогоровку на Луганщине

россияне усилили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Невское и Белогоровка на Луганщине, по словам главы Луганской областной военной администрации, обстрелы ведутся почти круглосуточно.

Война •   •  18145 просмотра
Оккупанты усилили артиллерийское давление на Невское и Белогоровку на Луганщине

В курской области на позициях мо рф военный расстрелял из автомата контрактника - росСМИ

Российский военнослужащий застрелил своего сослуживца из автомата на позициях воинской части в селе Заболотовка Курской области.

Криминал и ЧП •   •  16084 просмотра
В курской области на позициях мо рф военный расстрелял из автомата контрактника - росСМИ

Британское грузовое судно атаковали в Красном море

Британское грузовое судно было атаковано беспилотным летательным аппаратом в Красном море вблизи Йемена, экипаж не пострадал.

Новости Мира •   •  18512 просмотра
Британское грузовое судно атаковали в Красном море

На российской белгородщине заявили об атаке дронов: что известно

россия сообщила о перехвате 7 беспилотников над белгородской областью 6 февраля. Один из них взорвался в губкине, повредив дома.

Война •   •  19085 просмотра
На российской белгородщине заявили об атаке дронов: что известно

В четырех портах россии ввели чрезвычайный режим: боятся атак БПЛА

россия ввела режим чрезвычайной ситуации в четырех портах ленинградской области из-за опасений потенциальных атак беспилотников со стороны Украины.

Новости Мира •   •  18072 просмотра
В четырех портах россии ввели чрезвычайный режим: боятся атак БПЛА

Зеленский анонсировал создание справедливого механизма бронирования работников

Президент Зеленский анонсировал создание справедливого механизма бронирования работников предприятий, подлежащих призыву на военную службу.

Война •   •  25352 просмотра
Зеленский анонсировал создание справедливого механизма бронирования работников