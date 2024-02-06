МАГАТЭ: некоторые сотрудники ЗАЭС отказываются от контрактов с "росатомом"

Около 100 из тысяч украинских сотрудников оккупированной россией Запорожской АЭС в Украине отказываются подписывать контракты с российской атомной компанией "росатом", сообщил во вторник в эфире французского радио глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.

Детали

Как заявил Гросси радио RFI, "около сотни из тысяч украинских сотрудников оккупированной россией Запорожской АЭС отказываются подписывать контракты с российской атомной компанией "росатом". Им больше не будет предоставлен доступ к объекту, говорится в сообщении.

Гросси проверит влияние на работу станции во время завтрашнего визита.

Гендиректор МАГАТЭ на этой неделе посетит Киев и ЗАЭС