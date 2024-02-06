МАГАТЭ: некоторые сотрудники ЗАЭС отказываются от контрактов с "росатомом"
Около 100 украинских работников Запорожской атомной электростанции, оккупированной россией, отказались подписывать контракты с российской атомной компанией "росатом".
Администрация Байдена намерена наложить вето на законопроект, который позволит оказать помощь только Израилю
Администрация Байдена намерена наложить вето на законопроект, поддержанный республиканцами, который предусматривает выделение 14 миллиардов долларов помощи только Израилю, изъяв Украину из этого пакета.
ЕС планирует начать выплаты из пакета помощи Украине в 50 млрд евро в марте - фон дер Ляйен
Европейская комиссия планирует начать выплаты из пакета помощи в 50 миллиардов евро, одобренного для Украины, в марте.
Трамп заявил, что хочет немедленно провести дебаты с Байденом
Трамп хочет немедленных дебатов с президентом Байденом, чтобы обсудить политику, которая может принести пользу стране.
Оккупанты усилили артиллерийское давление на Невское и Белогоровку на Луганщине
россияне усилили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Невское и Белогоровка на Луганщине, по словам главы Луганской областной военной администрации, обстрелы ведутся почти круглосуточно.
В курской области на позициях мо рф военный расстрелял из автомата контрактника - росСМИ
Российский военнослужащий застрелил своего сослуживца из автомата на позициях воинской части в селе Заболотовка Курской области.
Британское грузовое судно атаковали в Красном море
Британское грузовое судно было атаковано беспилотным летательным аппаратом в Красном море вблизи Йемена, экипаж не пострадал.
На российской белгородщине заявили об атаке дронов: что известно
россия сообщила о перехвате 7 беспилотников над белгородской областью 6 февраля. Один из них взорвался в губкине, повредив дома.
В четырех портах россии ввели чрезвычайный режим: боятся атак БПЛА
россия ввела режим чрезвычайной ситуации в четырех портах ленинградской области из-за опасений потенциальных атак беспилотников со стороны Украины.
Зеленский анонсировал создание справедливого механизма бронирования работников
Президент Зеленский анонсировал создание справедливого механизма бронирования работников предприятий, подлежащих призыву на военную службу.