МАГАТЕ: деякі співробітники ЗАЕС відмовляються від контрактів з "росатомом"
Київ • УНН
Близько 100 українських працівників Запорізької атомної електростанції, окупованої росією, відмовилися підписувати контракти з російською атомною компанією "росатом".
Близько 100 з тисяч українських співробітників окупованої росією Запорізької АЕС в Україні відмовляються підписувати контракти з російською атомною компанією "росатом", повідомив у вівторок в ефірі французького радіо голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі, пише УНН з посиланням на tagesschau.
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Як заявив Гроссі радіо RFI, "близько сотні з тисяч українських співробітників окупованої росією Запорізької АЕС відмовляються підписувати контракти з російською атомною компанією "росатом". Їм більше не буде надано доступу до об'єкта, ідеться у повідомленні.
Гроссі перевірить вплив на роботу станції під час завтрашнього візиту.
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