Гендиректор МАГАТЕ цього тижня відвідає Київ та ЗАЕС

ukenru
19:41 • 37774 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 87750 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 111771 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 113915 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 228152 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155212 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145806 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132245 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121648 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112837 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.6 м/с
75 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124333 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130133 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134404 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110136 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 51924 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 228152 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384452 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439857 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448291 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357759 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 111771 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130133 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124333 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98317 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107638 перегляди
Актуальне
Гендиректор МАГАТЕ цього тижня відвідає Київ та ЗАЕС

Гендиректор МАГАТЕ цього тижня відвідає Київ та ЗАЕС

Київ • УНН

 • 38825 перегляди

Цього тижня Генеральний директор МАГАТЕ відвідає Київ для переговорів на високому рівні та окуповану росією Запорізьку атомну електростанцію в Україні, щоб обговорити питання ядерної безпеки та кадрові проблеми на станції.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі  завтра, 6 лютого, проведе переговори на високому рівні Києві. Після чого  відвідає Запорізьку АЕС. Про це УНН повідомляє з посиланням на МАГАТЕ.  

Перш ніж відправитися на завод на південному сході країни, він у вівторок проведе переговори на високому рівні в столиці Києві. 

- йдеться в повідомленні МАГАТЕ.  

Деталі

Згідно з офіційним повідомленням МАГАТЕ, Гроссі має розглянути та спробувати досягти прогресу у вирішенні низки поточних проблем ядерної безпеки на ЗАЕС, включаючи потенційні ризики, пов'язані з діяльністю з технічного обслуговування обладнання станції.

"Генеральний директор також порушить найважливіше питання кадрового забезпечення ЗАЕС та запросить додаткову інформацію про нову заяву заводу про те, що відсьогодні на майданчик не буде допущено працівників національного оператора України "Енергоатом". Колектив, який працює на ЗАЕС, тепер складається з колишніх співробітників "Енергоатому", які прийняли російське громадянство і уклали трудові договори з російською організацією, що експлуатує, а також співробітників, відряджених на ЗАЕС з російської федерації", - зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що на ЗАЕС повідомили команду МАГАТЕ, що знаходилася на майданчику, що на станції достатньо атестованого персоналу і всі вакансії повністю заповнені.  

"Я обговорю цю останню подію, коли відвідаю Запорізьку АЕС… Вкрай важливо, щоб на станції був кваліфікований та кваліфікований персонал, необхідний для забезпечення ядерної безпеки. Чисельність персоналу вже значно скоротилася з початку війни майже два роки тому", - заявив Гроссі.  

Доповнення

На окупованій росіянами ЗАЕС спливає термін експлуатації ядерного палива.  

РосЗМІ повідомляли, що у середині лютого може відбутися зустріч глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з головою російської ядерної корпорації "росатом" олексієм лихачовим.   

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаПолітика
rafael-hrossiРафаель Гроссі
mizhnarodne-ahentstvo-z-atomnoi-enerhiiМіжнародне агентство з атомної енергії
zaporizka-atomna-elektrostantsiiaЗапорізька атомна електростанція
kyivКиїв
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,516.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,816.74