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Глава МАГАТЕ хоче обговорити ситуацію на ЗАЕС з керівником "росатома" під час особистого візиту до рф - росЗМІ

Київ • УНН

 • 30280 перегляди

Генеральний директор МАГАТЕ планує відвідати Запорізьку атомну електростанцію в Україні, побувати у Києві та з'їздити до керівника російської ядерної корпорації.

У середині лютого маже відбутися зустріч глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з головою російської ядерної корпорації "росатом" олексієм лихачовим. Відповідну заяву "росатома" розповсюджують росЗМІ, передає УНН.

Деталі

За словами лихачова, Гроссі має відвідати рф. Згідно із заявою, вони планують говорити, у тому числі про відвідування главою Агентства Запорізької АЕС (ЗАЕС). Перед тим Гроссі планує з'їздити на Запорізьку атомну станцію, очоливши чергову ротацію експертів місії МАГАТЕ, які перебувають на станції.

Нагадаємо

Минулої п'ятниці Гроссі заявив, що має намір відвідати ЗАЕС, Київ і рф в найближчі 10 днів. Він має намір відвідати Україну на тлі загострення проблем на Запорізькій АЕС через погіршення стану обладнання. Незважаючи на те, що російські окупанти дозволили експертам МАГАТЕ доступ до станції, ситуація наближається до критичної точки.

На окупованій росіянами ЗАЕС спливає термін експлуатації ядерного палива26.01.24, 16:59 • 22798 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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