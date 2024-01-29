Глава МАГАТЭ хочет обсудить ситуацию на ЗАЭС с руководителем "росатома" во время личного визита в рф - росСМИ

В середине февраля может состояться встреча главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси с главой российской ядерной корпорации "росатом" алексеем лихачевым. Соответствующее заявление "росатома" распространяют росСМИ, передает УНН.

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По словам лихачева, Гросси должен посетить рф. Согласно заявлению, они планируют говорить, в том числе о посещении главой Агентства Запорожской АЭС (ЗАЭС). Перед тем Гросси планирует съездить на Запорожскую атомную станцию, возглавив очередную ротацию экспертов миссии МАГАТЭ, которые находятся на станции.

Напомним,

В прошлую пятницу Гросси заявил, что намерен посетить ЗАЭС, Киев и рф в ближайшие 10 дней. Он намерен посетить Украину на фоне обострения проблем на Запорожской АЭС из-за ухудшения состояния оборудования. Несмотря на то, что российские оккупанты разрешили экспертам МАГАТЭ доступ к станции, ситуация приближается к критической точке.

На оккупированной россиянами ЗАЭС истекает срок эксплуатации ядерного топлива