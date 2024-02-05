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Гендиректор МАГАТЭ на этой неделе посетит Киев и ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ на этой неделе посетит Киев и ЗАЭС

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 05:30  •  33450 просмотра

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На этой неделе Генеральный директор МАГАТЭ посетит Киев для переговоров на высоком уровне и оккупированную россией Запорожскую атомную электростанцию в Украине, чтобы обсудить вопросы ядерной безопасности и кадровые проблемы на станции.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси завтра, 6 февраля, проведет переговоры на высоком уровне в Киеве. После чего посетит Запорожскую АЭС. Об этом УНН сообщает с ссылкой на МАГАТЭ.  

Прежде чем отправиться на завод на юго-востоке страны, он во вторник проведет переговоры на высоком уровне в столице Киеве. 

- говорится в сообщении МАГАТЭ.  

Детали

Согласно официальному сообщению МАГАТЭ, Гросси должна рассмотреть и попытаться достичь прогресса в решении ряда текущих проблем ядерной безопасности на ЗАЭС, включая потенциальные риски, связанные с деятельностью по техническому обслуживанию оборудования станции.

"Генеральный директор также поднимет важнейший вопрос кадрового обеспечения ЗАЭС и запросит дополнительную информацию о новом заявлении завода о том, что с сегодняшнего дня на площадку не будут допущены работники национального оператора Украины "Энергоатом". Коллектив, работающий на ЗАЭС, теперь состоит из бывших сотрудников "Энергоатома", которые приняли российское гражданство и заключили трудовые договоры с российской эксплуатирующей организацией, а также сотрудников, командированных на ЗАЭС из российской федерации", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что на ЗАЭС сообщили команде МАГАТЭ, находившейся на площадке, что на станции достаточно аттестованного персонала и все вакансии полностью заполнены.  

"Я обсужу это последнее событие, когда посещу Запорожскую АЭС... Крайне важно, чтобы на станции был квалифицированный и квалифицированный персонал, необходимый для обеспечения ядерной безопасности. Численность персонала уже значительно сократилась с начала войны почти два года назад", - заявил Гросси.  

Дополнение

На оккупированной россиянами ЗАЭС истекает срок эксплуатации ядерного топлива.  

РосСМИ сообщали, что в середине февраля может состояться встреча главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси с главой российской ядерной корпорации "росатом" алексеем лихачевым.   

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаПолитика
rafael-grossiРафаэль Гросси
mezhdunarodnoe-agentstvo-po-atomnoi-energiiМеждународное агентство по атомной энергии
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
kievКиев
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