Гендиректор МАГАТЭ на этой неделе посетит Киев и ЗАЭС
Киев • УНН
На этой неделе Генеральный директор МАГАТЭ посетит Киев для переговоров на высоком уровне и оккупированную россией Запорожскую атомную электростанцию в Украине, чтобы обсудить вопросы ядерной безопасности и кадровые проблемы на станции.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси завтра, 6 февраля, проведет переговоры на высоком уровне в Киеве. После чего посетит Запорожскую АЭС. Об этом УНН сообщает с ссылкой на МАГАТЭ.
Прежде чем отправиться на завод на юго-востоке страны, он во вторник проведет переговоры на высоком уровне в столице Киеве.
Детали
Согласно официальному сообщению МАГАТЭ, Гросси должна рассмотреть и попытаться достичь прогресса в решении ряда текущих проблем ядерной безопасности на ЗАЭС, включая потенциальные риски, связанные с деятельностью по техническому обслуживанию оборудования станции.
"Генеральный директор также поднимет важнейший вопрос кадрового обеспечения ЗАЭС и запросит дополнительную информацию о новом заявлении завода о том, что с сегодняшнего дня на площадку не будут допущены работники национального оператора Украины "Энергоатом". Коллектив, работающий на ЗАЭС, теперь состоит из бывших сотрудников "Энергоатома", которые приняли российское гражданство и заключили трудовые договоры с российской эксплуатирующей организацией, а также сотрудников, командированных на ЗАЭС из российской федерации", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что на ЗАЭС сообщили команде МАГАТЭ, находившейся на площадке, что на станции достаточно аттестованного персонала и все вакансии полностью заполнены.
"Я обсужу это последнее событие, когда посещу Запорожскую АЭС... Крайне важно, чтобы на станции был квалифицированный и квалифицированный персонал, необходимый для обеспечения ядерной безопасности. Численность персонала уже значительно сократилась с начала войны почти два года назад", - заявил Гросси.
Дополнение
На оккупированной россиянами ЗАЭС истекает срок эксплуатации ядерного топлива.
РосСМИ сообщали, что в середине февраля может состояться встреча главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси с главой российской ядерной корпорации "росатом" алексеем лихачевым.
Гендиректор МАГАТЭ на этой неделе посетит Киев и ЗАЭС
На этой неделе Генеральный директор МАГАТЭ посетит Киев для переговоров на высоком уровне и оккупированную россией Запорожскую атомную электростанцию в Украине, чтобы обсудить вопросы ядерной безопасности и кадровые проблемы на станции.
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