Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі прибув з візитом до Києва
Київ • УНН
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі відвідує Україну, щоб обговорити питання, пов'язані з атомними електростанціями, та перевірити стан безпеки на Запорізькій АЕС.
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі сьогодні, 6 лютого, перебуває з робочим візитом у Києву. Він вже обговорив з представниками енергетичної та ядерної галузей питання щодо українських АЕС, повідомляє УНН.
Напередодні мого візиту на ЗАЕС я радий зустрітися з міністром енергетики Галущенком, регулятором(головою Державної інспекції ядерного регулювання України – ред.) Коріковим і Котіним з Енергоатому та обмінятися питаннями щодо українських АЕС. МАГАТЕ активно присутнє на кожному об’єкті, залишається непохитним у підтримці безпеки та захищеності цих об'єктів
Доповнення
Після переговорів у Києві Гроссі планує відвідати Запорізьку АЕС. Згідно з офіційним повідомленням МАГАТЕ, Гроссі має розглянути та спробувати досягти прогресу у вирішенні низки поточних проблем ядерної безпеки на ЗАЕС, включаючи потенційні ризики, пов'язані з діяльністю з технічного обслуговування обладнання станції.
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