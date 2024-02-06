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Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі прибув з візитом до Києва

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі прибув з візитом до Києва

Київ • УНН

 • 21720 перегляди

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі відвідує Україну, щоб обговорити питання, пов'язані з атомними електростанціями, та перевірити стан безпеки на Запорізькій АЕС.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі  сьогодні, 6 лютого, перебуває з робочим візитом у Києву. Він вже обговорив з представниками енергетичної та ядерної галузей питання щодо українських АЕС, повідомляє УНН.

Напередодні мого візиту на ЗАЕС я радий зустрітися з міністром енергетики Галущенком, регулятором(головою Державної інспекції ядерного регулювання України – ред.) Коріковим і Котіним з Енергоатому та обмінятися питаннями щодо українських АЕС.  МАГАТЕ активно присутнє на кожному об’єкті, залишається непохитним у підтримці безпеки  та захищеності цих об'єктів

- написав Гроссі у соцмережі X.

Доповнення

Після переговорів у Києві Гроссі планує відвідати Запорізьку АЕС. Згідно з офіційним повідомленням МАГАТЕ, Гроссі має розглянути та спробувати досягти прогресу у вирішенні низки поточних проблем ядерної безпеки на ЗАЕС, включаючи потенційні ризики, пов'язані з діяльністю з технічного обслуговування обладнання станції.

МАГАТЕ: деякі співробітники ЗАЕС відмовляються від контрактів з "росатомом"06.02.24, 09:59 • 29186 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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