Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси прибыл с визитом в Киев

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси сегодня, 6 февраля, находится с рабочим визитом в Киеве. Он уже обсудил с представителями энергетической и ядерной отраслей вопросы относительно украинских АЭС, сообщает УНН.

Накануне моего визита на ЗАЭС я рад встретиться с министром энергетики Галущенко, регулятором (председателем Государственной инспекции ядерного регулирования Украины - ред.) Кориковым и Котиным из Энергоатома и обменяться вопросами по украинским АЭС. МАГАТЭ активно присутствует на каждом объекте, остается непоколебимым в поддержке безопасности и защищенности этих объектов - написал Гросси в соцсети X.

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После переговоров в Киеве Гросси планирует посетить Запорожскую АЭС. Согласно официальному сообщению МАГАТЭ, Гросси должен рассмотреть и попытаться достичь прогресса в решении ряда текущих проблем ядерной безопасности на ЗАЭС, включая потенциальные риски, связанные с деятельностью по техническому обслуживанию оборудования станции.

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