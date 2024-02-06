Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси прибыл с визитом в Киев
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси посещает Украину, чтобы обсудить вопросы, связанные с атомными электростанциями, и проверить состояние безопасности на Запорожской АЭС.
Украина национализировала нефтегазовые активы российского олигарха на полмиллиарда гривен
Высший антикоррупционный суд поддержал национализацию украинских нефтегазовых активов российского олигарха эдуарда худайнатова стоимостью полмиллиарда гривен.
В Киеве сообщили о кишечной инфекции у гостей отеля, на лечении уже 6 человек - Центр контроля болезней
Эпидемиологическое расследование было начато после сообщения об острой кишечной инфекции среди гостей отеля в Киеве, шесть пациентов сейчас проходят лечение в столичных медицинских учреждениях.
За сутки на Таврическом направлении россияне провели более 70 штурмов: Силы обороны уничтожили почти 500 оккупантов
В операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 21 авиаудар, провел 73 штурмовые действия и совершил 732 артиллерийских обстрела. Силы обороны ликвидировали почти 500 оккупантов и около 200 российских дронов.
Иран проведет совместные военно-морские учения с россией и Китаем
Иран, россия и Китай проведут совместные военно-морские учения в ближайшие недели.
Новый вариант COVID-штама Omicron - "Дженни": в Украине за январь выявили 42 случая
42 случая нового субварианта короновируса "Дженни" были выявлены в 12 областях Украины в январе.
Семь человек погибли от отравления угарным газом на Житомирщине
Семь человек погибли от отравления угарным газом в частном доме в Житомирской области из-за неисправной системы газового отопления.
Несмотря на обстрел подстанции "Укрэнерго": дефицита электроэнергии в Украине не прогнозируется
россияне обстреляли одну из подстанций "Укрэнерго" на востоке Украины, повредив оборудование. В то же время в компании отмечают, что дефицита электроэнергии не прогнозируется.
Профильный Комитет поддержал отставку министра по делам ветеранов Лапутиной
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов одобрил отставку министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной.
Боррель в Киеве в четвертый раз с начала вторжения рф: обсудит военную и финансовую поддержку Украины и реформы
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подтвердил свой четвертый визит в Киев с момента полномасштабного вторжения России, чтобы обсудить поддержку Украины со стороны ЕС через фонд в 50 миллиардов евро и реформы на пути Украины к вступлению в ЕС.