Зеленский и гендиректор МАГАТЭ обсудили риски оккупации Запорожской АЭС накануне визита Гросси на эту станцию

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси накануне визита энергетика на Запорожскую АЭС. О ходе этой встречи рассказали в пресс-службе Офиса Президента, передает УНН.

Детали

На встрече Зеленский и Гросси говорили об актуальной ситуации с безопасностью на временно оккупированной Запорожской атомной станции, а также коснулись рисков, которые несет ее оккупация российскими войсками.

Украинский Президент в очередной раз подчеркнул, что единственным способом предотвратить ядерный инцидент на ЗАЭС является ее полная демилитаризация, деоккупация и восстановление Украиной контроля над станцией.

Зеленский также поблагодарил директора МАГАТЭ за поддержку Украинской формулы мира со стороны агентства и практические шаги по имплементации ее первого пункта "Радиационная и ядерная безопасность".

Участие МАГАТЭ в реализации первого пункта Украинской формулы мира важно. Приглашаю вас принять участие в Глобальном саммите мира, который запланирован в Швейцарии. - отметил Владимир Зеленский.

Во время встречи стороны также отметили важность избрания Украины в состав Совета управляющих МАГАТЭ до 2025 года.

Напомним

Утром УНН сообщил, что Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси сегодня, 6 февраля, находился с рабочим визитом в Киеве. Он обсудил с представителями энергетической и ядерной отраслей вопросы относительно украинских АЭС.

Председатель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси также объявил, что завтра, 7 февраля, посетит оккупированную россиянами Запорожскую атомную электростанцию.