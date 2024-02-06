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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский и гендиректор МАГАТЭ обсудили риски оккупации Запорожской АЭС накануне визита Гросси на эту станцию

Зеленский и гендиректор МАГАТЭ обсудили риски оккупации Запорожской АЭС накануне визита Гросси на эту станцию

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 17:47  •  6156 просмотра

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Зеленский отметил Генеральному директору МАГАТЭ, что единственным способом предотвратить ядерный инцидент на Запорожской АЭС является ее полная демилитаризация и деоккупация Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси накануне визита энергетика на Запорожскую АЭС. О ходе этой встречи рассказали в пресс-службе Офиса Президента, передает УНН.

Детали

На встрече Зеленский и Гросси говорили об актуальной ситуации с безопасностью на временно оккупированной Запорожской атомной станции, а также коснулись  рисков, которые несет ее оккупация российскими войсками.

Украинский Президент в очередной раз подчеркнул, что единственным способом предотвратить ядерный инцидент на ЗАЭС является ее полная демилитаризация, деоккупация и восстановление Украиной контроля над станцией.

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Зеленский также поблагодарил директора МАГАТЭ за поддержку Украинской формулы мира со стороны агентства и практические шаги по имплементации ее первого пункта "Радиационная и ядерная безопасность". 

Участие МАГАТЭ в реализации первого пункта Украинской формулы мира важно. Приглашаю вас принять участие в Глобальном саммите мира, который запланирован в Швейцарии.

 - отметил Владимир Зеленский.

Во время встречи стороны также отметили важность избрания Украины в состав Совета управляющих МАГАТЭ до 2025 года.

Напомним

Утром УНН сообщил, что Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси  сегодня, 6 февраля, находился с рабочим визитом в Киеве. Он обсудил с представителями энергетической и ядерной отраслей вопросы относительно украинских АЭС.

Председатель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси также объявил, что завтра, 7 февраля, посетит оккупированную россиянами Запорожскую атомную электростанцию.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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Зеленський і гендиректор МАГАТЕ обговорили ризики окупації Запорізької АЕС напередодні візиту Гроссі на цю станцію
Zelenskyy and IAEA Director General discuss risks of occupation of Zaporizhzhia NPP ahead of Grossi's visit to the plant
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