Гендиректор МАГАТЭ провел оценку по уровню персонала и защите во время четвертого визита на Запорожскую АЭС
Киев • УНН
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил свой четвертый визит на Запорожскую АЭС, где он оценил соблюдение принципов безопасности МАГАТЭ, а также состояние систем энергоснабжения, охлаждения и уровень персонала на станции.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил визит на Запорожскую АЭС, уже четвертый. Глава Агентства ООН по атомной энергии сообщил, что на станции оценил соблюдение 5 принципов МАГАТЭ по защите, состояние систем энергоснабжения и охлаждения, уровень квалифицированного персонала, пишет УНН.
Во время моего 4-го визита на ЗАЭС я оценил соблюдение 5 принципов МАГАТЭ по защите станции и состояние текущих систем энергоснабжения и охлаждения, уровень квалифицированного персонала и тому подобное. Это жизненно важные оценки для безопасности и охраны объекта - нет места для самоуспокоения
Дополнение
6 февраля Гросси побывал в Киеве и встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Гендиректор МАГАТЭ провел оценку по уровню персонала и защите во время четвертого визита на Запорожскую АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил свой четвертый визит на Запорожскую АЭС, где он оценил соблюдение принципов безопасности МАГАТЭ, а также состояние систем энергоснабжения, охлаждения и уровень персонала на станции.
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