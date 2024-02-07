Гендиректор МАГАТЭ провел оценку по уровню персонала и защите во время четвертого визита на Запорожскую АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил визит на Запорожскую АЭС, уже четвертый. Глава Агентства ООН по атомной энергии сообщил, что на станции оценил соблюдение 5 принципов МАГАТЭ по защите, состояние систем энергоснабжения и охлаждения, уровень квалифицированного персонала, пишет УНН.

Во время моего 4-го визита на ЗАЭС я оценил соблюдение 5 принципов МАГАТЭ по защите станции и состояние текущих систем энергоснабжения и охлаждения, уровень квалифицированного персонала и тому подобное. Это жизненно важные оценки для безопасности и охраны объекта - нет места для самоуспокоения - написал Гросси в соцсети X.

Дополнение

6 февраля Гросси побывал в Киеве и встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.