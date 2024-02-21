Из-за обстрелов россиян ЗАЭС осталась на одной линии питания, дефицита электричества нет - Минэнерго
Киев • УНН
Министерство энергетики сообщило, что российские обстрелы оставили Запорожскую атомную электростанцию на одной линии электропередач.
Вследствие вражеских обстрелов Запорожская атомная электростанция осталась на одной линии питания, дефицита электроэнергии нет. Об этом в среду сообщили в Минэнерго, пишет УНН.
В результате боевых действий вчера была обесточена высоковольтная линия электропередачи 330 кВ в Запорожской области. В результате Запорожская атомная электростанция осталась на одной линии питания. В районе продолжаются боевые действия
Кроме того, из-за вражеского обстрела есть повреждения воздушной линии на Черниговщине, без света оказались около 200 потребителей в двух населенных пунктах.
Генерация
По данным Минэнерго, дефицита в энергосистеме не фиксируется.
"Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей, также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии", - указали в ведомстве.
Также добавили, что в резерве 7 блоков теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости.
Ситуация контролируемая. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются
Чрезвычайные ситуации
На Львовщине при осмотре обнаружено умышленное повреждение нефтепровода АО "Укртранснафта" - к трубе был приварен отвод.
Импорт и экспорт
На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 1400 МВт*ч. Также предполагается экспорт - до 3000 МВт*ч.
Гендиректор МАГАТЭ провел оценку по уровню персонала и защите во время четвертого визита на Запорожскую АЭС7 февраля 2024, 14:26 • 20207 просмотров
Из-за обстрелов россиян ЗАЭС осталась на одной линии питания, дефицита электричества нет - Минэнерго
Министерство энергетики сообщило, что российские обстрелы оставили Запорожскую атомную электростанцию на одной линии электропередач.
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