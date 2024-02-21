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Из-за обстрелов россиян ЗАЭС осталась на одной линии питания, дефицита электричества нет - Минэнерго

Из-за обстрелов россиян ЗАЭС осталась на одной линии питания, дефицита электричества нет - Минэнерго

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 08:30  •  16314 просмотра

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Министерство энергетики сообщило, что российские обстрелы оставили Запорожскую атомную электростанцию на одной линии электропередач.

Вследствие вражеских обстрелов Запорожская атомная электростанция осталась на одной линии питания, дефицита электроэнергии нет. Об этом в среду сообщили в Минэнерго, пишет УНН

В результате боевых действий вчера была обесточена высоковольтная линия электропередачи 330 кВ в Запорожской области. В результате Запорожская атомная электростанция осталась на одной линии питания. В районе продолжаются боевые действия

- говорится в сообщении Минэнерго.

Кроме того, из-за вражеского обстрела есть повреждения воздушной линии на Черниговщине, без света оказались около 200 потребителей в двух населенных пунктах. 

Генерация 

По данным Минэнерго, дефицита в энергосистеме не фиксируется. 

"Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей, также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии", - указали в ведомстве. 

Также добавили, что в резерве 7 блоков теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости. 

Ситуация контролируемая. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются

- заявили в Минэнерго. 

Чрезвычайные ситуации 

На Львовщине при осмотре обнаружено умышленное повреждение нефтепровода АО "Укртранснафта" - к трубе был приварен отвод. 

Импорт и экспорт 

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 1400 МВт*ч. Также предполагается экспорт - до 3000 МВт*ч.

Гендиректор МАГАТЭ провел оценку по уровню персонала и защите во время четвертого визита на Запорожскую АЭС7 февраля 2024, 14:26 • 20207 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
zaporozheЗапорожье
Через обстріли росіян ЗАЕС залишилась на одній лінії живлення, дефіциту електрики немає - Міненерго
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