Из-за обстрелов россиян ЗАЭС осталась на одной линии питания, дефицита электричества нет - Минэнерго

Вследствие вражеских обстрелов Запорожская атомная электростанция осталась на одной линии питания, дефицита электроэнергии нет. Об этом в среду сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

В результате боевых действий вчера была обесточена высоковольтная линия электропередачи 330 кВ в Запорожской области. В результате Запорожская атомная электростанция осталась на одной линии питания. В районе продолжаются боевые действия - говорится в сообщении Минэнерго.

Кроме того, из-за вражеского обстрела есть повреждения воздушной линии на Черниговщине, без света оказались около 200 потребителей в двух населенных пунктах.

Генерация

По данным Минэнерго, дефицита в энергосистеме не фиксируется.

"Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей, также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии", - указали в ведомстве.

Также добавили, что в резерве 7 блоков теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости.

Ситуация контролируемая. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются - заявили в Минэнерго.

Чрезвычайные ситуации

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Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 1400 МВт*ч. Также предполагается экспорт - до 3000 МВт*ч.

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