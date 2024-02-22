Дефицита электричества нет, продолжаются работы на отключенной из-за обстрелов линии, питающей ЗАЭС - Минэнерго

Дефицита электроэнергии нет, есть резервы генерации. После обстрела Запорожская АЭС остается на одной линии питания, на отключенной из-за обстрела высоковольтной линии, питавшей ЗАЭС, продолжаются работы. Об этом сообщили в Минэнерго в четверг, пишет УНН.

Генерация и потребление

"Дефицита электроэнергии в энергосистеме не фиксируется. Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей, также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии", - сообщили в министерстве в соцсетях.

Как отмечается, в краткосрочный ремонт вышел блок ТЭС. В резерве 6 энергоблоков теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости.

"Ситуация контролируемая. Энергосистема сбалансирована. Графики отключений не применяются", - сказано в сообщении.

Последствия обстрелов

"Продолжаются работы на высоковольтной линии электропередачи в Запорожской области, которая питала Запорожскую атомную электростанцию и была отключена из-за обстрела накануне. Сейчас ЗАЭС остается на одной линии питания", - сообщили в Минэнерго.

В результате артобстрела в Николаевской области, произошедшего сегодня утром, как указано, без газоснабжения осталось 700 потребителей.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе остается стабильным и составляет 15,59 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в министерстве.

Импорт/экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 1256 МВт-ч, также предполагается экспорт в Польшу, Румынию, Словакию и Молдову - до 2708 МВт-ч, отметили в Минэнерго.

Запорожская АЭС до сих пор работает на одной линии электропередач, которая питает станцию - Федоров