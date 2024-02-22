рф атаковала прифронтовую ТЭС: шестеро энергетиков ранены
Российские войска атаковали прифронтовую теплоэлектростанцию, ранив шестерых рабочих и повредив оборудование.
Угрожал убийством гражданским во время оккупации Киевщины: объявлено подозрение военному рф
Установлена личность российского военнослужащего, который угрожал убить гражданское лицо в селе Богдановка Броварского района Киевской области во время его оккупации в марте 2022 года.
Зеленский рассказал, что будет делать Украина в случае неодобрения помощи от США
Президент Зеленский предупредил, что если помощь США не будет одобрена, то в больницах будет больше раненых украинских солдат из-за отсутствия мощной защиты от российских атак.
Двух сотрудников ТЦК во Львовской области будут судить за пытки и удерживание мужчин в военкомате
Двое сотрудников украинского военкомата предстанут перед судом за пытки и незаконное удержание четырех мужчин, которые пытались пересечь границу.
Войска россии пытаются закрепиться на Лимано-Купянском направлении, а также выйти на реку Северский Донец
Российские войска пытаются закрепиться на Лиманско-Купянском направлении и выйти к реке Северский Донец, в то время как украинские войска продолжают сопротивляться их попыткам.
Партизаны разведали воинскую часть российского "омона" в оккупированном Симферополе
Украинские партизаны провели разведку подразделения российского спецназа в оккупированном Симферополе и передали координаты подразделения украинским военным.
Армия рф выпустила по Украине более 20 северокорейских ракет - СБУ
СБУ задокументировала, что российские войска выпустили по Украине более 20 северокорейских средств поражения.
ВС ВСУ предупредили об угрозе пусков ракет Х-22 на фоне приближения российских Ту-22м3 к границе
ВС ВС Украины предупредили о возможных пусках ракет Х-22, поскольку российские бомбардировщики Ту-22м3 приблизились к восточной границе Украины.
Как руками бизнеса убрать общественный контроль? - глава СОК БЭБ возмущен законопроектом Железняка
Тарас Котов раскритиковал законопроект о перезагрузке БЭБ авторства народного депутата Ярослава Железняка.
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
Депутат Южанина готова инициировать проверку относительно поездок директора-распорядителя ФГВФЛ Светланы Рекрут за границу.