рф атаковала прифронтовую ТЭС: шестеро энергетиков ранены

Сегодня, 22 февраля, армия рф атаковала прифронтовую ТЭС. Шесть рабочих ранены. Об этом информирует пресс-служба ДТЭК, пишет УНН.

Детали

Энергетикам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Также серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанции. В эти минуты ликвидируем последствия атаки - говорится в сообщении.

С начала этого отопительного сезона теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны врагом около 40 раз.

Дефицита электричества нет, продолжаются работы на отключенной из-за обстрелов линии, питающей ЗАЭС - Минэнерго