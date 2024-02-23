Очікувати від росії якоїсь гидоти треба завжди: Ігнат про можливі удари рф в другу річницю вторгнення

Наразі невідомо, чи планує росія масований ракетний удар по Україні до другої річниці повномасштабного вторгнення, однак розслаблятись не потрібно. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає УНН.

Очікувати від росії якоїсь гидоти треба завжди. Тому що це країна, яка намагається нас фізично знищити як країну. Тому, можливо, і буде якась прив’язка до дат, а, можливо, і не буде. Треба щодня бути пильними