Открытие неба в Украине для гражданской авиации в ближайшей перспективе не состоится - Кулеба

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Вице-премьер Алексей Кулеба заявил о невозможности полетов из-за высоких рисков. Сейчас рабочая группа только готовит план восстановления авиации на будущее.

Ситуация с безопасностью в Украине, вызванная полномасштабной войной россии, не позволяет рассматривать открытие воздушного пространства для гражданской авиации в ближайшей перспективе. Об этом в комментарии DW заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает УНН.

Возобновление полетов возможно исключительно при условии гарантирования полной безопасности гражданской авиации. На сегодняшний день ключевым фактором остается ситуация с безопасностью, которая не позволяет рассматривать открытие воздушного пространства как ближайшую перспективу 

- подчеркнул Кулеба.

Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения рф - 24 февраля 2022 года - воздушное пространство Украины отнесено к зоне с высоким уровнем риска для гражданской авиации и закрыто для полетов. Такое решение регламентировано указом президента о введении военного положения, законом Украины "О правовом режиме военного положения", положениями по использованию воздушного пространства, а также соответствующими сообщениями для авиаперсонала (NOTAM), обнародованными Госавиаслужбой и Украэроцентром.

В то же время создание в середине марта при министерстве рабочей группы является частью подготовительной работы профильного ведомства на будущее, говорится в комментарии Кулебы. Задачей группы, в состав которой вошли представители аэропортов, авиакомпаний и профильных органов, вице-премьер назвал "наработку практических решений и поэтапного плана восстановления авиасообщения, включая оценку состояния инфраструктуры, требования безопасности и координацию между всеми задействованными сторонами".

Созданная рабочая группа имеет консультативно-совещательный характер и сосредоточена на наработке базовых подходов и рекомендаций, которые могут быть использованы после стабилизации ситуации с безопасностью для поэтапного и безопасного восстановления авиасообщения 

- отметил Кулеба.

16 марта стало известно, что министерство развития общин и территорий Украины создало рабочую группу, которая будет заниматься подготовкой к возобновлению функционирования украинских аэропортов. Это в очередной раз вызвало обсуждение перспектив и возможностей открытия неба в Украине в условиях войны.

